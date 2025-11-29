به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از بروز ناآرامی و درگیریهای مسلح میان احزاب مختلف کردی در نزدیکی پالایشگاه نفتی لاناز در اقلیم کردستان عراق گزارش دادند.
طبق آخرین گزارشها ۱۲ نفر در این درگیریها کشته شده و چندین نفر نیز زخمی شدهاند.
بر اساس ادعای منابعی در منطقه، چند مقر اصلی پژاک با هماهنگی دولت عراق مورد حمله قرار گرفته است.
منابعی نیز این درگیری را مربوط به تیراندازی گروههای مسلح وابسته به حزب دموکرات کردستان بارزانیها به معترضان کرد دانستهاند.
همزمان، نیروهای گسترده پیشمرگه برای کنترل اوضاع وارد منطقه شدهاند.
.
....................
پایان پیام
نظر شما