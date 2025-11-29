مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تخصصی »کتاب فقه و کلام معاصر« برگزار شد + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته پژوهش، چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افتتاح شد.

این مراسم با حضور جمعی از علما، دانشمندان و پژوهشگران و مسئولان حوزوی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.

در این مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر، آیت‌الله شیخ جواد فاضل لنکرانی ریاست مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار(ع) به عنوان سخنران اصلی به ایراد سخن پرداخت.

در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز کامپیوتر علوم اسلامی نور توسط حجت الاسلام راشدی نیا معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلام، نرم افزار مجموعه آثار آیت‌الله شیخ جواد فاضل لنکرانی رونمایی شد.

حاضران از غرفه های این نمایشگاه که از ۸ تا ۱۳ آذرماه آماده پذیرایی از علاقه مندان است بازدید کردند.

شایان ذکر است که ۲۶ مجموعه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی آثار خود را در این نمایشگاه عرضه نموده‌اند.

