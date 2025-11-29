به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت استان کبک کانادا پیشنهادی برای وضع قانونی جدید ارائه کرده است که نماز و پوشش کامل صورت در مؤسسات عمومی را ممنوع می‌کند. این لایحه که توسط حزب حاکم «ائتلاف آینده کبک» معرفی شده، شامل دانشگاه‌ها، کالج‌ها، جاده‌ها و پارک‌ها می‌شود و تخطی از آن می‌تواند جریمه‌ای معادل ۱,۱۲۵ دلار کانادا در پی داشته باشد. استثناهایی برای رویدادهای کوتاه عمومی با مجوز قبلی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این، لایحه قصد دارد ممنوعیت نمادهای مذهبی که پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ وضع شده بود را به مهدکودک‌ها، مدارس خصوصی و مؤسسات آموزش عالی نیز گسترش دهد و ارائه وعده‌های غذایی حلال در مؤسسات عمومی را محدود کند. ژان-فرانسوا روبِرژ، وزیر سکولاریسم کبک، مدعی شد که مؤسسات عمومی «معبد یا کلیسا نیستند» و این محدودیت‌ها به دلیل رویدادهای نماز در مکان‌های عمومی، از جمله تجمعات اعتراضی مقابل کلیسای نوتردام مونترال، اعمال می‌شود.

با این حال، منتقدان می‌گویند این لایحه به‌طور نامتناسبی جوامع مسلمان را هدف قرار می‌دهد. اینس راربُ، دانش‌آموزی از کبک، گفت: «گویا اینجا از ما مسلمانان استقبال نمی‌کند.» استیفن براون، رئیس شورای ملی مسلمانان کانادا، این اقدام را «سیاست‌زدگی فرصت‌طلبانه» توصیف و دولت را به «تشدید سیاست‌های هویتی» متهم کرد. همچنین انجمن اسقف‌های کاتولیک کبک هشدار داد که این لایحه یک «نقض رادیکال» آزادی‌ها خواهد بود و ضرورت چنین اقداماتی را زیر سؤال برد.

این لایحه از «ماده استثنا» در قانون اساسی کانادا استفاده می‌کند که آن را از چالش‌های قانونی تحت منشور حقوق و آزادی‌های کانادا مصون می‌دارد و می‌تواند اجرایی شود حتی اگر با برخی اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بحث‌ها بر سر محدودیت‌های مذهبی و حقوق اقلیت‌ها، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها در سطح ملی ایجاد کرده است.

