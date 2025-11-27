به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت کبک کانادا در حال آماده‌سازی لایحه‌ای تازه برای گسترش قوانین به اصطلاح سکولاریسم در نهادهای عمومی است؛ لایحه‌ای که شامل ممنوعیت نماز در مدارس و بستن نمازخانه‌ها در دانشگاه‌ها و کالج‌ها می‌شود. رسانه‌های کانادایی از جمله رادیو کانادا گزارش داده‌اند که این لایحه قرار است روز پنج‌شنبه به مجلس ارائه شود.

طبق این گزارش‌ها، دولت همچنین به‌دنبال محدود کردن ارائه غذاهای حلال در نهادهای دولتی است. ارائه سبک غذایی که به‌طور کامل بر یک سنت دینی استوار باشد، طبق این لایحه ممنوع خواهد شد.

بخشی از لایحه نیز بر ممنوعیت استفاده از نمادهای دینی در ارتباطات رسمی نهادهای دولتی تأکید می‌کند و دامنه الزام برداشتن پوشش صورت و برقع را در سراسر شبکه مهدکودک‌های دولتی گسترش می‌دهد.

قانون جدید همچنین ممنوعیت هرگونه عمل عبادی در فضاهای عمومی را پیش‌بینی می‌کند، هرچند برای محیط‌های اقامتگاهی استثناهایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات بر پایه لایحه‌ ۲۱ و لایحه‌ ۹۴ استوار است که دولت کبک در سال‌های اخیر برای تقویت سیاست سکولاریسم اجرا کرده است.

منتقدان این لایحه معتقدند این اقدام ادامه روند محدودسازی آزادی‌های دینی در استان است؛ روندی که پیش‌تر با ممنوعیت نمادهای دینی برای معلمان، پلیس و قضات آغاز شده بود.

