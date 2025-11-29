  1. صفحه اصلی
۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۷
در نشست مشترک مدیر دفتر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در لبنان با رئیس شورای بانوان حزب‌الله لبنان، دو طرف راه‌های تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در حوزه زن و خانواده را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام محسن نخعی مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان با «عفاف حکیم» رئیس شورای مرکزی بانوان حزب الله لبنان و مشاور دبیرکل حزب الله در امور بانوان و خانواده، دیدار کرد. 

وی ضمن ابلاغ سلام آیت الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و «ایران رکن آبادی» مشاور دبیرکل این مجمع در امور بانوان و خانواده به رئیس شورای مرکزی بانوان حزب الله لبنان، گزارشی از فعالیت های مجمع جهانی اهل بیت(ع) در حوزه بانوان ارائه کرد.

مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان گفت: بر اساس فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که فرمودند "از دامن زن مرد به معراج می رود" مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام همواره سعی داشته است با الهام گیری از این فرمایش و اولویت بخشی به حوزه زن و خانواده، گفتمان مقاومت و تعالیم ناب اسلامی اصیل محمدی را از طریق مادران دلسوز و اهل بیتی به نسل جوان منتقل نماید.

