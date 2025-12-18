وبینار »حضرت زهرا(س) الگوی کامل زن مسلمان« برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام میلاد حضرت زهرا (س)، وبینار بانوان اردوزبان پیرو اهل بیت(ع) با موضوع «حضرت زهرا(س) الگوی کامل زن مسلمان» روز چهارشنبه ـ 26 آذرماه 1404 ـ با حضور بیش از 100 نفر از علاقه‌مندان برگزار گردید.

این وبینار به همت جامعه خدیجه‌الکبری(س) میانوالی، جامعه‌الزهرا(س) اسلام‌آباد و با همکاری اداره کل امور بانوان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) منعقد شد.

در این وبینار دکتر سمیه راحیل قاضی، دکتر معصومه جعفری، خانم راضیه بتول نجفی، خانم نصرت زهرا جعفری و خانم دکتر ایران رکن‌آبادی مدیرکل امور زنان و خانواده مجمع به ارائه نقطه نظرات خود اهمیت الگوی فاطمه (س) پرداختند.

در این نشست که بیش از دو ساعت و نیم به طول انجامید؛ سرکار خانم دکتر رکن‌آبادی با اشاره به اهمیت الگوپذیری از حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان داشت: اهمیت الگوی فاطمه(س) در این است که ایشان یک الگوی جامع و متعادل ارائه می‌دهند. ایشان ثابت کردند که رهبری زن مسلمان نه در تضاد با مسئولیت‌های بنیادین خانواده است و نه در حاشیه جامعه. ایشان به طور همزمان، هم رهبر خانه و سنگ بنای معنوی جامعه بودند، و هم منبع بصیرت و دفاع از حق در صحنه اجتماعی و سیاسی. این همان دیدگاه عمیقی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید دارند: «زن مسلمان، هم مادر مهربان و مدیر خانه است، و هم فعال مؤثر و انقلابی در عرصه جامعه. الگوی فاطمی، توازن میان این دو ساحَت را به ما می‌آموزد.»

وی افزود: شما بانوان فرهیخته و دانشگاهی، در قلب آینده‌سازان این امت قرار دارید. تحصیلات عالی شما، اگر با ریشه‌های عمیق معنوی و تربیت فاطمی همراه نباشد، تنها به مهارت تبدیل می‌شود، نه به مدیریت سازنده. اگر خانواده‌ای ریشه‌های قوی ایمانی داشته باشد، تحصیلات عالی شما جنبه سازندگی واقعی پیدا کرده و فرزندان شما، نه فقط متخصص، بلکه عالِم و متعهد برای هدایت جامعه خواهند بود. این اولین ساحت مدیریت فاطمی است: رهبری از خانه با محوریت معنویت.

رکن‌آبادی در ادامه به یکی از مؤلفه‌های حیاتی در تفکر رهبری، به‌ویژه در بیانات رهبر معظم انقلاب، اشاره نمود و بیان کرد: تأکید مستمر رهبر انقلاب بر "علم نافع" یعنی علمی که مفید باشد و به رشد انسان و جامعه کمک کند، و بصیرت است. حضرت زهرا (س) نمونه عالی زنی بودند که بالاترین درجات علم الهی و معرفت و حکمت بشری را کسب کرده بودند. دانشگاه مکانی برای کسب مدرک نیست، بلکه سنگری برای ساختن سلاح بصیرت است. باید عمیق مطالعه کنید، تحقیق کنید، منابع را بسنجید و استدلال قوی بسازید. علم بدون بصیرت، رهبری‌ساز نیست و می‌تواند تبدیل به ابزاری در دست دشمن شود. اگر نتوانید حق را با دلیل محکم اثبات کنید، صرف داشتن مدرک دانشگاهی کافی نخواهد بود. از این رو، وظیفه اصلی زن مسلمان انقلابی، دفاع از حق و تبعیت از ولیّ امر است.

وی افزود: نباید از بیان حقیقت در کلاس‌ها، سمینارها، محافل علمی و رسانه‌های اجتماعی واهمه داشت. دفاع از حق، بخشی از رسالت علمی و ایمانی ما است. اگر ولایت‌پذیری در حوزه فردی پذیرفته شد، باید در حوزه اجتماعی نیز با شجاعت نمود یابد.

وی در پایان یادآور شد: حضرت فاطمه زهرا (س) تجلی یک سه‌گانه قدرتمند برای مدیریت و هدایت امور هستند:

1. ریشه در معنویت: برای پایداری خانواده و جامعه.

2. اوج در علم و بصیرت: برای تشخیص صحیح حق از باطل.

3. شجاعت در ولایت‌مداری: برای اقدام عملی و دفاع از مسیر حق.

شما در پاکستان، در قلب جغرافیایی هستید که نیازمند الگوهای اصیل اسلامی است. شما در موقعیتی هستید که می‌توانید این الگوی کامل را در عمل پیاده‌سازی کنید.

