به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان قم برگزار می‌شود.

در این رویداد معرفی آخرین دستاوردهای، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز فناوری و نوآوری، شرکت‌های خلاق، دانش‌بنیان و فناور، دستگاه‌های اجرایی استان قم انجام می پذیرد.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان قم در روز یکشنبه ۹ تا سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۷ برگزار می گردد

این نمایشگاه جنب گلزار شهدای شهر مقدس قم، سالن نمایشگاهی مجتمع امام خمینی (ره) دایر می باشد.