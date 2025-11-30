به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان قم برگزار میشود.
در این رویداد معرفی آخرین دستاوردهای، دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز فناوری و نوآوری، شرکتهای خلاق، دانشبنیان و فناور، دستگاههای اجرایی استان قم انجام می پذیرد.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان قم در روز یکشنبه ۹ تا سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۷ برگزار می گردد
این نمایشگاه جنب گلزار شهدای شهر مقدس قم، سالن نمایشگاهی مجتمع امام خمینی (ره) دایر می باشد.
