افسر سابق: نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک افسر ارشد سابق ارتش انگلیس در برابر کمیته تحقیق عمومی فاش کرد که نیروهای ویژه انگلستان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شدهاند؛ از جمله اعدام افراد مظنون و کشتن کودکان، در حالی که فرماندهان از این اقدامات آگاه بودهاند اما هیچ اقدامی نکردهاند.
این افسر که با کد N1466 شناخته میشود، روز یکشنبه در جریان تحقیقات مستقل درباره عملیات شبانه نیروهای ویژه SAS و SBS بین سالهای 2010 تا 2013 شهادت داد.
وی تأکید کرد که این واحدها غیرنظامیان بیدفاع، از جمله کودکان در خانههایشان را کشته و سپس مدارک جعلی برای توجیه قتلها ارائه کردهاند.
او ابراز تأسف کرد که در زمان وقوع این جنایات، موضوع را به پلیس نظامی گزارش نکرده، اما در سال 2015 شکایات داخلی ثبت کرده و هشدار داده که این تخلفات محدود به یک گروه کوچک نبوده بلکه در کل واحد نیروهای ویژه انگلیس (UKSF) گسترده بوده است.
وزارت دفاع انگلستان پس از گزارشهای شبکه BBC که 54 مورد مشکوک را افشا کرده بود، تحقیقات را آغاز کرد. در این گزارشها همچنین ادعا شده که میان واحدها رقابتی بر سر «تعداد کشتهها» وجود داشته و سربازان از آزادی مظنونان به دلیل ضعف نظام قضایی افغانستان ناامید بودهاند.
کمیته تحقیق اکنون احتمال وجود پوشش و پنهانکاری در سطح بالا را بررسی میکند، زیرا تحقیقات پیشین با وجود شواهد، هیچ اتهامی وارد نکرده بودند. جلسات همچنان ادامه دارد تا مسئولیت فرماندهان و میزان پایبندی به قوانین بینالمللی مشخص شود.
قاضی «چارلز هادون کیف» رئیس کمیته تحقیق تأکید کرد: «ضروری است هر فردی که قانون را نقض کرده به مراجع ذیصلاح معرفی شود و در عین حال کسانی که مرتکب خطا نشدهاند از اتهامات مبرا شوند.»
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما