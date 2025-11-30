داغ شدن سرورها؛ چالش جدید مراکز داده و هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرورهای هوش مصنوعی و فضای ابری برای پردازش داده‌ها انرژی زیادی مصرف می‌کنند و در نتیجه گرمای فراوانی تولید می‌شود.

طبق گفته کارشناسان، حدود ۴۰ درصد از کل انرژی مصرفی در مراکز داده صرف خنک نگه داشتن این سرورها می‌شود.

رشد بی‌سابقه مراکز داده به‌ویژه با توجه به استفاده فزاینده از هوش مصنوعی، چالش‌های جدیدی در زمینه خنک‌سازی ایجاد کرده است.

کارشناسان فناوری و فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که بدون توسعه سیستم‌های خنک‌سازی پیشرفته، داغ شدن سرورها می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها، کاهش کارایی و آسیب‌های زیست‌محیطی جدی شود.

