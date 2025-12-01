  1. صفحه اصلی
در دومین روز نمایشگاه کتاب تخصصی فقه و کلام معاصر صورت گرفت؛

بازدید علما و اندیشمندان از نمایشگاه کتاب تخصصی فقه و کلام معاصر

۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۵
بازدید علما و اندیشمندان از نمایشگاه کتاب تخصصی فقه و کلام معاصر

در دومین روز نمایشگاه، استقبال گسترده اندیشمندان و پژوهشگران و محققان حوزوی و دانشگاهی از چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر صورت پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دومین روز نمایشگاه، استقبال گسترده اندیشمندان و پژوهشگران و محققان حوزوی و دانشگاهی از چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر صورت پذیرفت.

در دومین روز از این نمایشگاه که مورد توجه علاقه مندان به علم قرار گرفت، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله میلانی و آیت الله فقیهی و آیت الله محمدی عراقی(ریاست دفتر مقام معظم رهبری) از نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر بازدید کردند.  

در این بازدید آثار پژوهشی فقهی و کلامی معاصر معرفی شد و بر ضرورت روزآمدسازی مباحث دینی و حمایت از تحقیقات نوآورانه تأکید شد.  

این حضور، انگیزه‌ای برای پژوهشگران و مراکز علمی در مسیر تولید علم دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه ایجاد کرد.

