بازدید علما و اندیشمندان از نمایشگاه کتاب تخصصی فقه و کلام معاصر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دومین روز نمایشگاه، استقبال گسترده اندیشمندان و پژوهشگران و محققان حوزوی و دانشگاهی از چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر صورت پذیرفت.

در دومین روز از این نمایشگاه که مورد توجه علاقه مندان به علم قرار گرفت، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله میلانی و آیت الله فقیهی و آیت الله محمدی عراقی(ریاست دفتر مقام معظم رهبری) از نمایشگاه تخصصی فقه و کلام معاصر بازدید کردند.

در این بازدید آثار پژوهشی فقهی و کلامی معاصر معرفی شد و بر ضرورت روزآمدسازی مباحث دینی و حمایت از تحقیقات نوآورانه تأکید شد.

این حضور، انگیزه‌ای برای پژوهشگران و مراکز علمی در مسیر تولید علم دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه ایجاد کرد.

