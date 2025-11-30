رونمایی رسمی از ماهنامه تخصصی «دیپلماسی کتاب» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم ویژه رونمایی از اولین شماره رسمی ماهنامه «دیپلماسی کتاب» برگزار شد. این مراسم که با حضور اساتید، فرهیختگان، علما و دانشمندان برگزار شد، شامل سخنرانی‌های کلیدی درباره اهداف، رویکردها و اهمیت دیپلماسی فرهنگی در عرصه جهانی بود و همچنین ارتباطی زنده با نمایشگاه بین‌المللی سلانگر در مالزی برقرار شد.

اهداف و رویکردهای ماهنامه

محمد جواد گلزار، سردبیر ماهنامه دیپلماسی کتاب، در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از حاضران، به ضرورت این اقدام اشاره کرد. وی بیان داشت که علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای انتقال فرهنگ غنی ایرانی اسلامی به عرصه جهانی، هنوز فاصله قابل توجهی با افقی که همخوان با تمدن در آستانه ظهور است، وجود دارد. وی اوج این قله تمدنی را انقلاب اسلامی ایران دانست.

گلزار تأکید کرد که اگرچه ایران از لحاظ محتوا (کتاب‌ها، آثار و معارف) غنی است، اما این محتوا باید به‌روزرسانی شده، متناسب با ذائقه و نیاز مخاطب جهانی فراوری شود و در قالب‌های مختلف و ابزارهای روز عرضه گردد. وی ادامه داد: در این مسیر، علاوه بر ساختارهای حاکمیتی که باید سیاست‌گذاری و کمک کنند، نباید از ساختارهای نهضتی و حرکت‌های مردمی که اساس انقلاب اسلامی بودند، غفلت کرد. هدف «دیپلماسی کتاب» کمک به هر دو سوی این قضیه است؛ هم ساختار حاکمیتی و هم فضای بازار جهانی کتاب و نشر.

کتاب؛ ابزار حضور جهانی و تمدن‌ساز

دکتر علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران و عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه، سخنان خود را با این نکته آغاز کرد که کتاب ابزاری برای حضور جهانی است که دنیا از طریق آن قابلیت برقراری ارتباط با فهم و فکر ایرانی را پیدا کرده است. وی به آمار و ارقام موجود اشاره کرد و گفت که بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب ترجمه شده از فارسی در بازار جهانی وجود دارد. همچنین، گردشگران خارجی، سفرا و رایزنان فرهنگی غیرایرانی مقیم تهران، باغ کتاب را به عنوان یکی از پاتوق‌های اصلی خود برای رصد آثار ترجمه شده از ادبیات و فرهنگ ایران می‌دانند.

دکتر رمضانی تأکید کرد که ایران یک فرهنگ غنی تولیدکننده دارد که در منطقه بی‌نظیر است. وی تصریح کرد که بار اصلی و هدف محوری مجله «دیپلماسی کتاب» مسئله شناخت از بازار جهانی و تعاملات اجتماعی حول کتاب است تا فعالان بتوانند آگاهانه در این عرصه گام بردارند و از تکرار تجربه‌های قبلی بپرهیزند.

دیپلماسی کتاب: بهترین جلوه دیپلماسی عمومی

دکتر محمد حسین رجبی دوانی، استاد برجسته فرهنگ و تمدن و رییس پیشین بنیاد ایران شناسی، دیپلماسی کتاب را بهترین جلوه از دیپلماسی عمومی برای ارتباط با مردم در کشورهای دیگر خواند. وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی معادله غرب در کنار گذاشتن دین از عرصه سیاست را در هم شکست، اما دشمنان با تبلیغات گسترده و سیاه‌نمایی چهره انقلاب را زشت نشان داده‌اند.

دکتر رجبی دوانی موقعیت کنونی جهان، به‌ویژه خیزش‌های انسانی مقابل جنایات صهیونیست‌ها، را بهترین فرصت برای دیپلماسی کتاب دانست. وی هشدار داد که موانع بسیاری در مقابل این دیپلماسی قرار خواهد گرفت، اما باید هوشمندانه این موانع را دور زد، همانطور که تحریم‌ها دور زده شدند. ایشان پیشنهاد داد که باید عمدتاً به آرمان‌های انقلاب پرداخت که امروز جهان تشنه آن است، مانند آثار مرتبط با مهدویت و منجی جهانی و مقابله با ظلم. وی همچنین لزوم یادآوری این نکته به مخاطبان غربی را گوشزد کرد که غرب وامدار علم و تمدن ایران در گذشته بوده است (مانند قانون ابن سینا و ریاضیات خوارزمی).

ارتباط زنده با مالزی و تمرکز بر تبادلات آسیا

در بخش بین‌الملل این مراسم، ارتباطی آنلاین با آقای دکتر حسین بهرامی، مدیر بین‌المللی انتشارات نخل سبز، که در نمایشگاه سلانگر مالزی حضور داشت، برقرار شد.

خانم داتوکا مستوره، مدیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلانگر (SIBF)، توضیح داد که این نمایشگاه پس از ۱۹ سال سابقه استانی، از سال ۲۰۲۲ بین‌المللی شده است و هدف آن افزایش دوستی، اعتماد، فرهنگ و آموزش بین‌المللی است. وی تأکید کرد که تقویت فضای آسیا، از جمله غرب آسیا و آسیای مرکزی، برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر نمایشگاه سلانگر ایرانیان را به شرکت در برنامه فلوشیپ و غرفه‌های نمایشگاه دعوت کرد و درخواستی کلیدی را مطرح نمود: از ناشرین ایرانی خواسته شد که کتاب‌های خود را صرفاً به فارسی نیاورند و در قالب انگلیسی عرضه کنند. وی اعلام کرد که سلانگر آمادگی دارد بهترین کتاب‌های کودک ارائه‌شده به زبان انگلیسی را انتخاب کرده، آن را به مالایی ترجمه کند (با پرداخت هزینه) و در بیش از ۱۰۰ کتابخانه عمومی مالزی توزیع کند و در مقابل، ایران نیز بهترین کتاب کودک مالزی را ترجمه و منتشر کند.

علاوه بر این، وی از تلاش برای بین‌المللی کردن جایزه یوسف گاجا برای تصویرگران خبر داد و ایران را برای مشارکت در این برنامه، از جمله حضور اساتید ایرانی در داوری و کارگاه‌ها، دعوت کرد. همچنین، مدیریت کتابخانه‌های عمومی سلانگر آمادگی خود را برای آموزش زبان فارسی آنلاین اعلام نمود.

مراسم در نهایت با رونمایی نمادین از اولین شماره رسمی ماهنامه «دیپلماسی کتاب» به پایان رسید.

تصاویر این نشست رونمایی را در این لینک ببینید

