به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دومین پیش‌همایش هفتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین صلح‌میرزایی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، با تمرکز بر «نظام محاسباتی و منطق فکری حاکم بر تصمیمات رهبری»، تحلیلی جامع از الگوی حکمرانی ارائه داد. این همایش به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با مشارکت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام صلح‌میرزایی تأکید کرد که ضرورت تولید محتوا در مورد منطق رهبری، از سال ۱۳۹۸ و با افزایش انتقادات به عملکرد عملی نظام، بیش از پیش احساس می‌شود. وی به ظهور شبهاتی از سوی برخی افراد که «الگوی ولایت فقیه» را به چالش می‌کشند اشاره کرد و بیان داشت: هدف اصلی این تحلیل، مشخص ساختن چارچوب فکری است که به اتخاذ تصمیمات منجر می‌شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: کنش‌ها و واکنش‌های رهبر معظم انقلاب محصول یک «منظومه معرفتی و ارزشی» است که بر اساس آن، «سیاست‌ها» شکل می‌گیرند.

وی با استناد به بیانات رهبری در سال ۱۳۷۹، گفت: هر عملکردی باید قابل ارجاع به مبانی فکری باشد.

بر اساس این چارچوب، پنج مبنای کلیدی برای فهم حکومت اسلامی را می توان برشمرد:

۱.توحید: که مستلزم نفی حاکمیت غیرخدا و عدم اطاعت از کفار است.

۲.انسان‌محوری اسلامی: هدف‌گذاری برای اهداف متعالی انسان.

۳.پذیرش پس از مرگ: مبنایی برای زندگی و مصرف متعادل.

۴.استعداد بی‌پایان انسان: که توجیهی برای مجاهدت مستمر است.

۵.حرکت عالم به سمت حق.

حجت‌الاسلام صلح‌میرزایی در ادامه بیان کرد:آرمان‌های گام دوم انقلاب، در امتداد این مأموریت‌های کلان قرار دارند و هدف نهایی (شامل رفاه مادی و معنوی) به عنوان «هدف میانی انبیا» تلقی می‌شود.

وی در ادامه، سه سیاست رفتاری عمده را که نظام محاسباتی رهبری را در عمل هدایت می‌کنند، تبیین کرد :

کانون مردم در نظام: تأکید شد که جمهوری اسلامی بر پایه سرمایه اجتماعی بنا شده است و رهبری بر مشارکت مردم (برخلاف برخی برداشت‌های انحرافی) اصرار دارند، زیرا حاکمیت باید با مشروعیت مردمی همراه باشد.

عدم تبعیت از کفار: این سیاست رفتاری، صرفاً یک موضع‌گیری دیپلماتیک نیست، بلکه ریشه در مبنای توحیدی دارد و عاقلانه بودن مذاکرات را منوط به حفظ این آرمان می‌کند.

اولویت‌دهی به اخلاق: بیان شد که تأکید بر پرهیز از تندخویی و خشونت، یک اصل بنیادین در سیره حکومتی است.

در بخش پایانی، حجت‌الاسلام صلح‌میرزایی به چالش‌های اجرایی اشاره کرد و توضیح داد که سیاست‌های رفتاری در مواجهه با تزاحم‌هایی نظیر تعارض بین «آزادی» و «استقلال» یا میان «جبهه مقاومت راهبردی» و «مسائل داخلی»، نیازمند مدیریت دقیق هستند.

وی افزود: مقام معظم رهبری با بهره‌گیری از «عقلانیت» و اصل «حفظ اهم و مهم‌ها» (مبتنی بر فقه جواهری)، این کار سخت را مدیریت می‌کنند.

