به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه، شاهدان عینی از بمباران سنگین توپخانهای مناطق شرقی رفح و شلیک سنگین هلیکوپترهای اسرائیلی به شرق خان یونس خبر دادند. با وجود این حملات، تا ساعت ۵:۳۰ به وقت جهانی، منابع پزشکی فلسطینی موردی از شهید یا زخمی شدن در این حملات گزارش نکردهاند.
همزمان، ارتش اسرائیل ادعا کرد که در روزهای اخیر، بیش از ۴۰ مهاجم را طی حملات به تونلها در رفح از پا درآورده و مدعی است که نیروهایش عملیات تخریب مخفیگاههای زیرزمینی شرق شهر را پس از ۴۰ روز به پایان رساندهاند. منابع امنیتی اسرائیلی همچنین مدعی شدند که «منطقه زرد» (محدوده عملیاتی در شمال) به مرز جدید تبدیل شده است. با این حال، حماس تخمین میزند که بین ۸۰ تا ۱۰۰ رزمنده این جنبش همچنان در تونلهای رفح باقی ماندهاند.
در تحولی مرتبط، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، تأکید کرد که هرگونه نیروی بینالمللی مستقر در غزه باید وظیفهاش صرفاً مراقبت از آتشبس و ایجاد حائل بین غیرنظامیان و نیروهای اشغالگر باشد. وی هرگونه تلاش برای تبدیل این نیروها به جایگزینی برای ارتش اسرائیل یا ابزاری علیه فلسطینیها را «غیرقابل اجرا» خواند و افزود که این موضع، مورد توافق همه گروههای فلسطینی از جمله فتح است.
بدران تصریح کرد که فلسطینیان «صاحبان حق و زمین» هستند و جامعه بینالملل باید موضع خود را به جای قربانی، متوجه اسرائیل کند.
بر اساس آخرین آمار رسمی در غزه، مجموع شهدا از آغاز جنگ به ۷۰,۱۰۳ نفر رسیده است.
