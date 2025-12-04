زخمی شدن چهار نظامی صهیونیست در درگیری شرق رفح

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که چهار نظامی این رژیم در جریان درگیری با مبارزان فلسطینی در شرق رفح واقع در جنوب نوار غزه زخمی شدند.

ارتش اسرائیل توضیح داد که مبارزان فلسطینی از یک تونل خارج شده و با نیروهای صهیونیستی درگیر شدند که در نتیجه آن یک سرباز به شدت زخمی و سه نفر دیگر به‌طور متوسط آسیب دیدند و سپس به بیمارستان منتقل شدند.

طبق گزارش شبکه ۱۴ عبری، درگیری زمانی آغاز شد که سه مبارز فلسطینی از تونل خارج شده و موشک‌های ضد زره به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک کردند. در پاسخ، بالگردهای تهاجمی ارتش صهیونیستی وارد عمل شدند. در این درگیری دو مبارز به شهادت رسیدند و نفر سوم پیش از بازگشت به تونل، یک بمب دست‌ساز را بر روی یک خودروی زرهی «نمر» نصب کرد. روزنامه یدیعوت و رسانه‌های رسمی اسرائیل نیز همین روایت را با جزئیات بیشتر از حملات بالگردی تأیید کردند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، حماس را به نقض توافق آتش‌بس متهم کرد. همزمان یک منبع امنیتی در غزه از حمله توپخانه‌ای بسیار شدید در شرق رفح خبر داد که با تیراندازی جنگنده‌ها و فرود یک بالگرد در منطقه همراه بود.

ارتش اسرائیل پیش‌تر در روز یکشنبه اعلام کرده بود طی عملیات‌های هفته گذشته بیش از ۴۰ مبارز فلسطینی را در اطراف رفح و در تونل‌ها کشته است؛ جایی که ده‌ها نفر از نیروهای حماس پناه گرفته‌اند.

میانجیگران آتش‌بس از مصر، قطر، ترکیه و ایالات متحده تلاش کردند راهکاری برای خروج مبارزان از تونل‌ها به مناطق خارج از کنترل ارتش اسرائیل بیابند، اما تل‌آویو بر تسلیم کامل آنان پافشاری کرده و حماس این خواسته را رد کرده است.

رسانه‌های عبری تخمین زده‌اند حدود ۲۰۰ مبارز حماس در تونل‌های رفح گرفتار شده‌اند، در حالی که جنبش حماس تعداد آنان را بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر اعلام کرده است.

حماس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اقدام رژیم صهیونیستی در تعقیب، ترور و بازداشت مجاهدان محاصره‌شده در تونل‌های رفح را «جنایتی وحشیانه و نقض آشکار توافق آتش‌بس» خواند و از میانجیگران خواست فوراً برای فشار بر تل‌آویو جهت بازگشت مبارزان به خانه‌هایشان اقدام کنند.

در همین ارتباط، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه طی تماس تلفنی با نتانیاهو خواستار توضیح درباره بحران مبارزان گرفتار شد. دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر تلاش کرده بود توافقی برای تسلیم آنان در برابر عفو و عبور امن به مناطق تحت کنترل حماس یا کشور ثالثی حاصل کند، اما اسرائیل این مسیر را رد کرده است.

