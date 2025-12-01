»بارنا«، گزینه جدی جانشینی بنیامین نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اقدام اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در ارائه درخواست عفو در روز یکشنبه، موجی از انقسام شدید را در افکار عمومی اسرائیل به راه انداخته است. مخالفان نتانیاهو با تأکید بر لزوم «اعتراف او به گناه» و کنارهگیری از صحنه سیاسی، با این درخواست مخالفت کردهاند.
در این میان حتی برخی منابع صهیونیستی گمانهزنیهایی از جانشینان احتمالی بنیامین نتانیاهو را مطرح میکنند.
سایت خبری Israel National News مدعی شد، منابع سیاسی در اسرائیل از دیوید بارنا، رئیس موساد، بهعنوان یکی از گزینههای اصلی جانشینی بنیامین نتانیاهو یاد میکنند.
عملکرد بارنا در مدیریت عملیاتهای اطلاعاتی و افزایش نقش موساد در تحولات منطقه، جایگاه او را در صحنه سیاسی اسرائیل تقویت کرده است.
تحلیلگران اسرائیلی معتقدند در صورت ورود اسرائیل به مرحله جدیدی از مواجهه با ایران، بارنا میتواند به یکی از مهمترین چهرههای آینده سیاست آنها تبدیل شود.
