تسلیت رهبر انقلاب به سقاب اصفهانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیام دلجویی و تسلیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پی فوت همسر و آسیب‌دیدگی فرزندان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به وی ابلاغ شد.

در پی تماس تلفنی از سوی دفتر مقام معظم رهبری با «اسماعیل سقاب اصفهانی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیام دلجویی و تسلیت رهبر انقلاب درپی فوت همسر و آسیب‌دیدگی فرزندانش در حادثه دردناک پیش‌آمده، به وی ابلاغ شد.

معاون رئیس جمهور در این تماس از ابراز محبت رهبر معظم انقلاب تشکر کرد.

