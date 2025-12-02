به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست با نخبگان و اساتید، اعضای حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص روش تبلیغ و ظرفیتهای موجود در سازمان تبلیغات اسلامی پرداختند و راهکارهایی نیز برای افزایش ارتباط میان نخبگان با سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کردند.
حجتالاسلام قمی نیز با توضیح در خصوص برخی مأموریتهای تبلیغی تبیینی خانواده سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به نقش مهم مجموعههای مردمی در حکمرانی فرهنگی بیان کرد: یکی از مأموریتهای مهم و اصلی سازمان تبلیغات اسلامی حمایت از مجموعههای مردمی برای شکوفایی ظرفیتهای آنها در عرصه فرهنگی در سراسر کشور است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطر نشان کرد: حمایت از حلقههای میانی یکی از راههای اصلی شکوفایی ظرفیتهای مردمی است و ما حمایت و پشتیبانی از حلقههای میانی را یکی از مأموریتهای اصلی خود در خانواده تبلیغ اسلام ناب میدانیم.
حجتالاسلام قمی تصریح کرد: مردم پای کار ایران و اسلام و انقلاب هستند و وظیفه ما این است که شرایط را برای بالفعل شدن و افزایش این ظرفیت عظیم مردمی در سراسر کشور مهیا کنیم.
گفتنی است در این جلسه صمیمی، جمعی از نخبگان جوان علمی و تعدادی از اساتید شاخص کشور حضور داشتند که دکتر محمد انصاری (فوق دکتری هوش مصنوعی)، دکتر مهدی محمودی (دکتری پژوهش هنر)، دکتر محمد نبی سروستانی (مسئول هیئت نخبگان دانشگاه صنعتی اصفهان) از جمله آنها بودند.
