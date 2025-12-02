به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام ذوالنور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی ضمن تشریح ماهیت مذاکرات ادعایی با آمریکا، تأکید کرد که شروط مطرحشده از سوی واشنگتن نه مذاکره، بلکه تحمیل اراده یکجانبه و مقدمهای برای نابودی ایران است.
حجتالاسلام ذوالنور در خصوص ماهیت مذاکرات با طرف آمریکایی اظهار داشت که از ابتدا، خبر چندانی از مذاکرات واقعی نبوده است. مذاکره، تعریف خاص خود را دارد و داد و ستد است؛ یعنی چیزی را میدهی و چیزی را میگیری. اما اگر طرف مقابل از قبل نتیجه را برای خود بسته باشد و بخواهد ارادهاش را بر ایران تحمیل کند، «مذاکره معنی ندارد». به گفته وی، این نوع مذاکره تا کنون صرفاً «تسلیم شدن به خواسته دشمن» بوده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد که از همان ابتدا که آمریکاییها مدعی مذاکره بودند، هدفشان تحمیل اراده خود به صورت یکجانبه بوده، نه در نظر گرفتن منافع ایران.
وی هشدار داد: تا زمانی که [آمریکا] در این ریل حرکت کنند، اتفاقی نمیافتد.
ذوالنور با اشاره به بدعهدیهای آمریکا، به نمونهای در دوران «جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه» اشاره کرد که در آن زمان آمریکا با ایران مذاکره میکرده، اما همزمان اسرائیل را تجهیز مینموده تا حمله کند.
حجتالاسلام ذوالنور به شروط سهگانهای که ترامپ مطرح کرده و بر اساس نقل قول آقای بن سلمان عنوان شده، پرداخت و گفت: در خصوص غنیسازیف شرط اول این بود که «مطلقاً غنیسازی در داخل خاک ایران نباید باشد»، منطق این حرف چیست؟ بر چه اساس نباید باشد؟ ایران عضو NPT است و این معاهده حق غنیسازی را برای ایران قائل شده است.
ذوالنور درخصوص همکاریهای منطقهای نیز گفت: شرط دوم مربوط به همکاریهای منطقهای و توقف حمایت ایران از جریانات مقاومت است. این حمایت بهمعنای حمایت از منافع ملی ایران است. اگر پر و بال ما را در منطقه قطع کنند، زودتر بر ما مسلط میشوند.
وی از آمریکاییها پرسید: شما چرا از رژیم اسرائیل حمایت میکنید؟ اگر آمریکا از اسرائیل حمایت نکند، تهدید از بین میرود و در آن صورت، ایران نیز نیازی به حمایت از مقاومت نخواهد داشت. تا زمانی که تهدید وجود دارد، تقویت گروههای حامی ضروری و طبیعی است.
ذوالنور تأکید کرد که موشکها وسیله دفاعی ایران هستند. منطق آمریکاییها که میگویند «شما نداشته باشید تا ما هم نداشته باشیم، اسرائیل نداشته باشد تا ما هم نداشته باشیم»، از نظر شرعی، عرفی، عقلی و روابط بینالملل، بیمنطق است.
وی این سؤال را مطرح کرد که آیا دشمنی که ایران را میزند، برد موشکش فقط ۳۰۰ کیلومتر است؟ اینها مقدماتی برای نابودی ماست و معلوم است که نمیپذیریم.
حجتالاسلام ذوالنور با بیان اینکه آمریکاییها هرگز از در مذاکره به معنای داد و ستد، احترام متقابل و تأمین منافع در سطح مساوی وارد نشدهاند، گفت: موضع جمهوری اسلامی مشخص است، اگر شروط فوق را کنار بگذارند و صداقت داشته باشند، جمهوری اسلامی مشکلی ندارد.
وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، یادآوری کرد که مشکل اصلی، «خوی استبدادی دولتمردان آمریکاست»، اخیراً نیز رهبری فرمودند که آمریکا از رژیم صهیونیستی (دشمن ما) حمایت نکند. تا وقتی از دشمن ما حمایت میکنند، ما مذاکرهای با آمریکا نخواهیم داشت.
ذوالنور با اشاره به تکذیب درخواست واسطهگری از بن سلمان توسط مقام معظم رهبری افزود: رهبری فرمودهاند که شأن ایران نیست که چنین درخواستی داشته باشد. اگر آمریکاییها حسن نیت و پایبندی نشان دهند، آنگاه ورود به مذاکره شأن ایران خواهد بود.
