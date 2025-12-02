سرمربی فلسطین پیروزی تاریخی را به شهدا، قدس و غزه تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی فوتبال فلسطین با هدایت ایهاب ابو جزر، در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های عرب ۲۰۲۵ در قطر، با نتیجه ۱–۰ برابر میزبان و قهرمان آسیا به پیروزی رسید. سرمربی فلسطین این برد را تاریخی توصیف کرد.

ابو جزر پس از پایان بازی در گفتگو با رسانه‌ها گفت: از این پیروزی تاریخی بسیار خوشحالیم. بازیکنان مردانه جنگیدند و واقعاً قهرمانانه ظاهر شدند.

وی افزود: در برابر تیمی قدرتمند و میزبان، بردی ارزشمند کسب کردیم؛ بردی که به ما کمک می‌کند خون تازه‌ای در تیم تزریق کنیم. ما در دوره‌ تغییر و بازسازی قرار داریم و از چهره‌های جوان و جدید استفاده می‌کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: این پیروزی مهم را تقدیم می‌کنیم به شهیدانمان، به قدس، به غزه سرافراز و به مجروحانمان.

با این نتیجه، فلسطین هم ‌امتیاز با سوریه شد؛ تیمی که با نتیجه ۱–۰ تونس را شکست داده بود.

در دومین بازی این رقابت‌ها، فلسطین روز پنجشنبه به مصاف تونس می‌رود و قطر نیز با سوریه روبه‌رو خواهد شد.



............

پایان پیام/ ۲۱۸

