به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی از تیراندازی پهپادهای اسرائیلی به شرق غزه خبر دادند که به شهادت یک فلسطینی و مجروحیت یک زن انجامید.

ارتش اسرائیل با تأیید کشته شدن دو فلسطینی دیگر در شمال نوار غزه، این اقدام را به بهانه «عبور از منطقه ممنوعه آتش‌بس» توجیه کرد. این اقدام نقض آشکار توافق آتش‌بس تلقی می‌شود.

همزمان، جنبش حماس با انتقاد شدید از روند ورود کمک‌ها، اعلام کرد تعداد کامیون‌های وارداتی به هیچ عنوان پاسخگوی فاجعه انسانی موجود نیست.

حازم قاسم، سخنگوی حماس، تأکید کرد که اسرائیل اجازه ورود تنها ۲۰۰ کامیون در روز (به جای ۶۰۰ کامیون مصوب) را می‌دهد و بخش عمده این محموله‌ها مواد مصرفی تجاری بوده و نیازهای حیاتی مردم، به ویژه سرپناه در آستانه زمستان، را پوشش نمی‌دهند.

حماس خواستار ورود فوری کانکس‌ها و چادرهای مناسب فصل سرما جهت نجات آوارگان شد.

.......................

