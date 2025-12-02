به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در نوار غزه اعلام کردند روز سهشنبه یک خبرنگار فلسطینی در پی حمله پهپاد اسرائیلی به شهر خانیونس در جنوب این منطقه شهید شد. این حادثه در حالی رخ داده که بر اساس توافق آتشبس با میانجیگری رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درگیریها میبایست متوقف شده باشند.
بنابر گزارش منابع پزشکی در خانیونس، محمود وادی، عکاس خبری فلسطینی، در اثر حمله پهپاد اسرائیلی در منطقهای از شهر که طبق توافق آتشبس خارج از کنترل نیروهای اسرائیلی است، به شهادت رسید.
تا لحظه انتشار این خبر، دفتر رسانهای دولت غزه بیانیه رسمی درباره این حادثه صادر نکرده است. با این حال، طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی این دفتر در اواخر ماه اکتبر، پیش از این ۲۵۶ خبرنگار در جریان حملات اسرائیل علیه غزه از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ جان خود را از دست داده بودند و با شهادت محمود وادی، این رقم به ۲۵۷ خبرنگار شهید افزایش یافته است.
بر اساس اظهارات همکاران وی، محمود وادی به صورت آزاد با چند رسانه مختلف همکاری میکرد.
نهادهای بینالمللی مدافع آزادی رسانهها بارها از اسرائیل خواستهاند هدف قرار دادن روزنامهنگاران در نوار غزه را متوقف کند، اما این درخواستها تاکنون بیپاسخ مانده است. فعالان فلسطینی معتقدند این اقدامات تلاشی است برای پوشاندن جنایات اسرائیل علیه مردم غزه و جلوگیری از انتشار واقعیتهای میدانی توسط خبرنگاران.
