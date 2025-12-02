به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحقیقات جدیدی که از برخی منابع در انگلیس منتشر شده، پرده از جنایاتی هولناک برداشته است؛ جنایاتی که برخلاف ادعاهای «مبارزه با تروریسم»، نه‌تنها امنیت افغانستان را تأمین نکرده، بلکه نشان می‌دهد بخشی از نیروهای خارجی در این کشور با رفتاری مشابه رژیم‌های استبدادی عمل کرده‌اند. «رژیم‌های استبدادی» عنوانی است که این تحقیق در مقابل جنایات سربازان انگلیسی بر آن تاکید می‌کند!

شلیک به کودکان خوابیده؛ جنایتی که پنهان نگه داشته شد

به گزارش العهد، طبق این تحقیق نیروهای ویژه بریتانیا در مواردی کودکان خردسال افغان را در تخت‌هایشان به ضرب گلوله کشته‌اند. افسر ارشد نیروهای ویژه ــ که با نام رمز N1466 شناخته می‌شود ــ در شهادت خود تأکید کرده است: «این جنایت جنگی است. ما نباید به سطح رژیم‌های استبدادی سقوط کنیم.»

او فاش کرده بسیاری از این موارد توسط فرماندهی نیروهای ویژه پنهان یا بی‌اهمیت جلوه داده شده و هشدارهای او درباره «سرطان رفتار غیرقانونی» در یک اسکادران خاص نادیده گرفته شده است.

اعدام‌های فراقانونی؛ فقط نوک کوه یخ

افسران دیگری نیز در مقابل کمیسیون تحقیق تأیید کرده‌اند که نیروهای ویژه در افغانستان اعدام‌های فراقانونی (EJK) انجام داده‌اند. یک افسر با نام رمز N5461 گفت: «اعدام‌های فراقانونی انجام شده‌اند. و ممکن است این فقط نوک کوه یخ باشد.»

این اعترافات با گزارش‌هایی همخوان است که نشان می‌دهد برخی بازداشت‌شدگان پس از اسارت به بهانه‌ای ضعیف ــ مثلاً «تلاش برای حمله پس از بازداشت» ــ کشته شده‌اند.

توجیهات غیرمنطقی برای قتل افغان‌ها

یک افسر دیگر مدعی شده بازداشت‌شدگان «یا مصرف‌کننده شدید مواد مخدر بوده‌اند یا می‌خواستند بمیرند» تا توجیهی برای تعداد بالای کشته‌شدگان ارائه کند؛ ادعایی که حتی در داخل ارتش بریتانیا نیز با تردید روبه‌رو شده است.

نظام پنهان‌کاری؛ از فرماندهی تا وزارت دفاع

اسناد نشان می‌دهد برخی فرماندهان و حتی یک مقام بلندپایه دولتی از اطلاعات مربوط به جنایات مطلع نشده‌اند. این سکوت سازمان‌یافته، سؤالات جدی درباره سطح پنهان‌کاری در ارتش بریتانیا ایجاد کرده است.

افغانستان؛ قربانی چرخه‌ای از خشونت بی‌پاسخ

این شهادت‌ها بار دیگر نشان می‌دهد مردم افغانستان فقط قربانی جنگ داخلی یا گروه‌های مسلح داخلی نبوده‌اند؛ بلکه رفتار نیروهای خارجی نیز بخشی از چرخه خشونت و بی‌عدالتی در این کشور بوده است.

اگرچه دولت بریتانیا می‌گوید از «تحقیقات مستقل» حمایت می‌کند، اما شهادت‌ها نشان می‌دهد بی‌اعتمادی عمیقی میان سربازان افشاگر و فرماندهان وجود دارد.

پیش از این نیز تحقیقات و گزارش‌هایی در این‌باره در رسانه‌های انگلیسی منتشر شده است.

