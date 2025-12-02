به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع مطلع محلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که یک فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در محله الزیتون در شرق شهر غزه به شهادت رسیده است.

شاهدان عینی تأیید کردند که از ساعات اولیه صبح، خودروهای نظامی اسرائیل و پهپادها به صورت متناوب به مناطق شرقی محله الزیتون آتش گشوده‌اند.

پیش از این، سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرده بود که در پی تیراندازی نیروهای اشغالگر به سمت منازل مسکونی در محله التفاح در شرق شهر (خارج از مناطق تحت اشغال مجدد)، ۵ فلسطینی از جمله دو زن و دو کودک مجروح شده‌اند.

دفاع مدنی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تیم‌های ما موفق شدند ۵ مجروح از جمله دو زن و دو کودک را که در منطقه سنافور محله التفاح مورد اصابت گلوله ارتش اشغالگر قرار گرفته بودند، تخلیه کنند.»

این سازمان افزود: «تیم‌های ما همچنین توانستند ده‌ها خانواده‌ای را که خانه‌هایشان هدف آتش تانک‌ها و پهپادهای اشغالگران قرار گرفته و محاصره شده بودند، تخلیه کنند.»

این گزارش تأکید می‌کند که علیرغم آغاز اجرای توافق آتش‌بس بین جنبش حماس و اسرائیل در نوار غزه، اسرائیل به نقض این توافق ادامه داده و فلسطینیان را در مناطقی که طبق توافق از آن عقب‌نشینی کرده بود، هدف قرار داده است که منجر به شهادت و جراحت شماری از افراد شده است. این در حالی است که قرار بود این آتش‌بس به نسل‌کشی آغاز شده توسط تل‌آویو از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ پایان دهد.

این نسل‌کشی تا کنون بیش از ۷۰ هزار شهید فلسطینی و حدود ۱۷۱ هزار مجروح برجای گذاشته است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. سازمان ملل هزینه بازسازی غزه را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. توافق آتش‌بس در تاریخ ۱۰ اکتبر گذشته با تداوم نقض‌های مکرر از سوی تل‌آویو وارد فاز اجرا شد.

