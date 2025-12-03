طراحی نقشه اسرائیل، از غزه و کرانه باختری تا سوریه در سایه سکوت و جنگ سرد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در حالی که کمتر از دوماه از آتش بس جنگ غزه می گذرد و جهان شاهد نقض های مکرر این آتش بس در غزه و لبنان است کارشناسان و ناظران بین المللی گمانه زنی هایی از این جنگ سرد و آتش زیر خاکستر دارند. آتشی که قرار است در سال ۲۰۲۶ در مناطق دیگری از جهان با محوریت غرب آسیا توسط محور شرارت آمریکایی و صهیونیستی شعله ور شود.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین با ارائه گزارشاتی از روزنامه گاردین از شرایط آتش بس شکننده در غزه ، حملات وحشیانه اسرائیل در کرانه باختری و ترور و تجاوز به حریم لبنان و نا آرامی ها در سوریه به معرفی نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک پرداخت:

علیرغم پایان رسمی جنگ غزه طبق اعلامیه شرم الشیخ، چشم‌انداز منطقه‌ای شاهد هیچ ثبات واقعی نبوده است. حملات، تحرکات نظامی و درگیری‌های مرزی نشان می‌دهد که توقف جنگ در نوار غزه صرفاً ورق زدن یک صفحه از یک درگیری گسترده‌تر بوده است.

جنگی که شعله‌هایش در غزه فروکش کرده، جرقه‌هایش را به کرانه باختری، لبنان و سوریه پراکنده کرده است، جایی که اسرائیل در چارچوب یک استراتژی گسترده‌تر و حساس‌تر با هدف تغییر موازنه قدرت و تثبیت «دستاوردهای» مرحله قبلی به قیمت از دست رفتن طرف‌های متعدد، فعالیت می‌کند.

در حالی که جامعه بین‌المللی ایده «کاهش تنش» و بازگشت به آرامش را ترویج می‌دهد، واقعیت‌های میدانی، همانطور که گاردین مشاهده کرده است، نشان می‌دهد که منطقه در واقع در آستانه یک درگیری در حال وقوع است.

اسرائیل از دوره پس از جنگ برای گسترش حضور نظامی خود، تحکیم کنترل خود و بازگشایی زخم‌های قدیمی تحت پوشش شرایط جدید سوءاستفاده می‌کند، در حالی که این درگیری از مرزهای سنتی خود فراتر رفته و به شبکه‌ای به هم پیوسته از رویارویی‌ها در داخل و خارج از فلسطین تبدیل شده است .

غزه: مرحله «پس از جنگ» بدون هیچ ویژگی مشخصی

علیرغم اعلام رسمی توقف عملیات، غزه همچنان در وضعیت تنش آلودی قرار دارد، تحرکات اسرائیل در حومه شهرها ادامه دارد و هیچ چشم انداز جدی بین المللی برای بازسازی وجود ندارد.

گاردین خاطرنشان می‌کند که اسرائیل اعلام آتش‌بس را به عنوان پایان جنگ تلقی نکرده است، بلکه آن را به عنوان یک مکث انتقالی در نظر گرفت که به آن اجازه می‌دهد موقعیت خود را تغییر دهد، اوضاع سیاسی و امنیتی را زیر نظر داشته باشد و ترتیبات میدانی را اعمال کند که تضمین می‌کرد نوار غزه در حالت فرسودگی طولانی مدت باقی بماند .

واضح است که آنچه اتفاق افتاد سرنوشت غزه یا شکل اداره آینده آن را تعیین نکرد، بلکه در را به روی احتمالات متعدد باز گذاشت.

کرانه باختری: جبهه‌ای بی‌ثبات

در حالی که جهان درگیر تحولات غزه بود، کرانه باختری بی‌سروصدا به عرصه‌ای برای تشدید درگیری‌ها تبدیل می‌شد. حملات روزانه، گسترش دامنه دستگیری‌ها و افزایش خشونت شهرک‌نشینان نشان می‌دهد که اسرائیل در حال تغییر واقعیت جمعیتی و سیاسی در کرانه باختری، تحت پوشش «ترتیبات امنیتی» پس از جنگ است.

اشغالگران طی دو سال ۲۱ هزار فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرده‌اند. یک گزارش فلسطینی در ماه اوت نشان داد که اسرائیل از زمان آغاز جنگ نابودی در نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۱۸۵۰۰ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی دستگیر کرده است.

بر اساس داده‌های نهادهای زندان‌ها تا ابتدای ماه اوت، مقامات اشغالگر تقریباً ۱۰۸۰۰ فلسطینی را در زندان‌های خود نگهداری می‌کنند که شامل ۴۹ زندانی زن و ۴۵۰ کودک می‌شود. این در حالی است که بیش از دو سال است که اسرائیل در کرانه باختری به تشدید تنش‌ها ادامه می‌دهد و از آغاز جنگ ویرانگر در نوار غزه، بیش از ۱۰۸۵ فلسطینی شهید و نزدیک به ۱۱۰۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این روزنامه بریتانیایی گزارش می‌دهد که آنچه در کرانه باختری اتفاق می‌افتد، شبیه یک کارزار تغییر شکل سیستماتیک است که با هدف ایجاد محیطی جدید انجام می‌شود که کنترل اسرائیل را تثبیت و لغو آن را دشوار می‌کند و در این زمینه، جوامع روستایی و شهرهای کوچک به آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر فشار و آوارگی تبدیل می‌شوند.

لبنان: درگیری‌های حساب‌شده در آستانه انفجار

در مرز شمالی، اوضاع طبق یک معادله ظریف پیش می‌رود که امکان تشدید تنش را بدون ورود به یک جنگ تمام‌عیار فراهم می‌کند. دامنه آتشباری اسرائیل به لبنان رو به افزایش است و حملات پراکنده به تدریج در عمق خاک لبنان پیشروی می‌کنند، در حالی که غیرنظامیان کشته و زخمی می‌شوند.

گاردین گزارش می‌دهد که اسرائیل با عرصه لبنان به عنوان یک نقطه فشار اضافی رفتار می‌کند و تلاش می‌کند از وضعیت پس از جنگ در غزه برای ایجاد قوانین جدید درگیری استفاده کند. با این حال، این محاسبات همچنان با ریسک همراه است، زیرا جبهه شمالی بسیار حساس است و هرگونه اقدام اشتباهی می‌تواند منجر به رویارویی گسترده‌تری شود که فراتر از مرزهای دو کشور گسترش می‌یابد.

سوریه: تشدید تنش‌های بی‌سروصدا با هدف قرار دادن نفوذ ایران

در بحبوحه دغدغه‌های بین‌المللی در مورد مسئله غزه، اسرائیل در هفته‌های اخیر حملات خود را در داخل سوریه تشدید کرده و مکان‌های مرتبط با ایران و گروه‌های متحد آن را هدف قرار داده است.

گاردین معتقد است که تل آویو از شرایط فعلی برای تغییر قوانین بازی در سوریه استفاده می‌کند و آزادی عمل بیشتری برای تحرک و توانایی حمله به خطوط تدارکاتی مخالفان خود در هر زمان که بخواهد، بدون هیچ گونه بازدارندگی واقعی، تضمین می‌کند.اگرچه دمشق و تهران خود را به واکنش‌های نمادین محدود کرده‌اند، اما ادامه این رویکرد به تشدید تنش‌ها در سوریه کمک می‌کند و شکنندگی اوضاع منطقه‌ای را تقویت می‌کند .

از غزه تا دمشق... چشم‌انداز اسرائیل برای ترسیم مجدد نقشه‌ها

طبق تحلیل این روزنامه بریتانیایی، اسرائیل با این عرصه‌ها به عنوان جبهه‌های جداگانه رفتار نمی‌کند، بلکه آنها را بخش‌هایی از یک معادله امنیتی واحد می‌داند. هدف نهایی، تغییر توازن منطقه به گونه‌ای است که برتری نظامی و استراتژیک گسترده آن را تضمین کند.

پس از جنگ غزه، به نظر می‌رسد رهبری اسرائیل به دنبال ایجاد یک نظم منطقه‌ای جدید است که به آن اجازه دهد تحولات امنیتی و سیاسی را کنترل کند، چه از طریق گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری، مهار قابلیت‌های حزب‌الله، محدود کردن نفوذ ایران در سوریه، یا نگه داشتن غزه در وضعیتی شکننده که مانع از هرگونه بازگشت سریع قدرت سابق به آن می‌شود.

فقدان یک موضع بین‌المللی مؤثر... و نگرانی‌ها در مورد یک انفجار گسترده‌تر

علیرغم جدی بودن این گسترش نظامی اسرائیل، جامعه بین‌المللی موضع واحد یا قاطعی در قبال آنچه اتفاق می‌افتد نشان نمی‌دهد. پس از اعلام آتش‌بس، توجه جهانی کاهش یافت و به اسرائیل اجازه داد بدون فشار واقعی اقدام کند. این تحلیل‌ها با این هشدار پایان می‌یابند که سکوت بین‌المللی مداوم، احتمال انفجار اوضاع را از بین نمی‌برد، بلکه آن را افزایش می‌دهد.

جبهه‌های متعدد، تحرکات نظامی همزمان و رویارویی‌های نسنجیده، همگی عواملی هستند که می‌توانند به درگیری گسترده‌تری منجر شوند که ممکن است در مرزهای فلسطین محدود نماند.

دوران پس از جنگ غزه، دوران آتش‌بس نیست، بلکه دوران تغییر شکل است. در حالی که جهان از «آتش‌بس» صحبت می‌کند، اسرائیل در حال مدیریت یک درگیری چندبعدی است که در امتداد خطوط موازی از نابلس تا جنوب لبنان و از دمشق تا مرزهای نوار غزه در جریان است.

