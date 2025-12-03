اعلام شعار محوری و عناوین روزهای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شعار محوری و عناوین روز شمار بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد.

شعار محوری: "بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت"

شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی خانواده محور، طلایه دار سبک زندگی اسلامی – ایرانی

یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی علم و فناوری، پیشرفت و حکمرانی

دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی فرهنگ و هنر، هویت و تعالی

سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی سلامت و ورزش ، امید و نشاط

چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی اقتصاد و تولید، رونق و کارآفرینی

پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی ایثار و شهامت، تمدن و مقاومت

جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ - ایران بانو؛ بانوی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و حق محوری

