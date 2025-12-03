قانون اساسی؛ ستون استوار نظام جمهوری اسلامی ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین سید نصرت الله رستمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب، توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب شد. این مجلس متشکل از اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظرانی از حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بود که با بهره‌گیری از تعالیم اسلامی، تجارب تاریخی ملت ایران، آموزه‌های دینی، و نیز بررسی نمونه‌های موفق حکمرانی در جهان، چارچوبی جامع برای اداره کشور طراحی کردند. این اقدام در راستای اهداف و آرمان‌هایی بود که حضرت امام خمینی (ره) برای تأسیس جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده بودند.

وی افزود: در سال ۱۳۶۸ نیز بازنگری‌هایی در قانون اساسی صورت گرفت تا با تحولات زمانه و نیازهای نوپدید جامعه هماهنگ‌تر شود. امروز، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین اساسی در میان کشورهای جهان شناخته می‌شود.

مدیرکل تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف کشور عنوان کرد: نکته قابل تأمل آن است که با وجود هجمه‌های گسترده رسانه‌ای از سوی معاندان و دشمنان ملت ایران در سه دهه اخیر، کمتر شاهد نقد یا خدشه‌ای جدی به متن قانون اساسی بوده‌ایم. این در حالی است که اگر در مواردی ضعف یا کاستی در اجرا یا تفسیر اصولی از قانون رخ داده باشد، آن موضوع به عملکرد مجریان بازمی‌گردد، نه به متن قانون.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون خورشیدی درخشان، مسیر حرکت نظام را روشن می‌سازد و همچنان به‌عنوان سندی افتخارآمیز، مورد تأیید ملت و پشتوانه‌ای برای استقلال، آزادی و عدالت در کشور است.