فارس پرچمدار پیوند متوازن هویت ملی و دینی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سهشنبه ۱۱ آذر در نشست شورای فرهنگ عمومی فارس با تشریح نتایج پیمایشهای ملی اظهار کرد: استان فارس در شاخصهای مرتبط با هویت ملی و ارزشهای فرهنگی فراتر از میانگین کشور قرار دارد و این ظرفیت میتواند پایه سیاستگذاری فرهنگی آینده استان باشد.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی فارس افزود: هرچند سراسر ایران سرزمین ارزشمند و مقدسی است، اما فارس ویژگیهای لازم برای امتداد تاریخی هویت ایرانی را در خود جمع کرده و در هیچ نقطهای از کشور نمیتوان چنین پیوندی از دوره هخامنشیان تا سومین حرم اهلبیت(ع) را مشاهده کرد.
صالحی با بیان اینکه ۸۰ درصد مردم فارس میزان ارادت خود به اهلبیت(ع) را «زیاد» و «خیلی زیاد» اعلام کردهاند و ۳۹ درصد نیز در مراسم عزاداری محرم مشارکت روزانه داشتهاند، گفت: توجه همزمان به ابعاد هویت ایرانی و اسلامی ضروری است و غفلت از هر بخش پیامدهای اجتماعی به همراه خواهد داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سه رویکرد تاریخی درباره نسبت ایران و اسلام توضیح داد: رویکرد تعارضسازی میان هویت ایرانی و اسلامی، رویکرد افراط در برجستهسازی یکسویه و رویکرد وحدتمحور سه مسیر اصلی بودهاند. وی تأکید کرد: نگاه شهید مطهری به وحدت میان ایران و اسلام باید احیا و توسعه یابد تا جامعه از دام دو نگاه نخست رها شود.
صالحی همچنین با اشاره به جایگاه فارس در گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی گفت: این استان روزگاری پیشگام نفوذ فرهنگی ایران و اسلام در منطقه بود و امروز نیز باید با طراحی و برگزاری رویدادهای فرهنگی بینالمللی نقشآفرینی کند.
وی در پایان با تأکید بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توسعه و تثبیت رویدادهای ملی و جهانی در شیراز، خاطرنشان کرد: اجرای سند راهبردی «سومین حرم اهلبیت(ع)» و پروژه کتابخانه مرکزی شیراز باید با سرعت بیشتری پیش برود و وزارتخانه در تکمیل و ارتقای این طرحها همراه استان خواهد بود.
