به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع پزشکی در نوار غزه شامگاه سهشنبه اعلام کردند که بیمارستان «المعمّدانی» در مرکز شهر غزه، پیکر دو فلسطینی از جمله یک کودک و شش مجروح دیگر را بر اثر حمله سنگین توپخانهای ارتش اسرائیل به منطقهای در محله التفاح دریافت کرده است.
به گفته این منابع، منطقه هدفگرفتهشده در زمره مناطقی است که طبق توافق آتشبس، ارتش اسرائیل از آن عقبنشینی کرده بود.
دقایقی پیش از این حمله، چهار فلسطینی دیگر نیز در حملات توپخانهای مشابه در همان منطقه زخمی شدند. منابع درمانی جزئیاتی درباره وضعیت جسمانی مجروحان ارائه نکردند، اما مجموعاً دستکم ۱۰ فلسطینی در حملات متوالی شامگاه سهشنبه در این محدوده آسیب دیدهاند.
پیش از این، ارتش اسرائیل روز سهشنبه در حملات جداگانه در نوار غزه، دو فلسطینی از جمله یک روزنامهنگار را به شهادت رسانده و پنج نفر دیگر را زخمی کرده بود.
منابع پزشکی اعلام کردند که محمود وادی، عکاس و خبرنگار فلسطینی، بر اثر حمله توپخانهای به مرکز شهر خانیونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسید؛ منطقهای که طبق توافق اخیر، ارتش اسرائیل از آن عقبنشینی کرده بود.
دفتر رسانهای دولت غزه هنوز بیانیهای درباره این حمله منتشر نکرده است، اما طبق تازهترین آمار رسمی منتشرشده در اواخر اکتبر گذشته، از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل ۲۵۶ روزنامهنگار را در غزه به شهادت رسانده بود؛ با شهادت محمود وادی، این رقم به ۲۵۷ نفر افزایش یافت.
در حادثهای جداگانه، منابع پزشکی گزارش دادند که سربازان اسرائیلی در روز سهشنبه با شلیک مستقیم گلوله، یک فلسطینی را در محله الزیتون در شرق شهر غزه به شهادت رساندند؛ منطقهای که آن نیز از مناطق تخلیهشده ارتش اسرائیل محسوب میشود.
علاوه بر این، دستگاه دفاع مدنی غزه اعلام کرد که پنج فلسطینی از جمله دو زن و دو کودک بر اثر شلیک نیروهای اسرائیلی به سوی منازل مسکونی در منطقه السنافور، محله التفاح مجروح شدند. این منطقه نیز از جمله مناطق مورد توافق برای عقبنشینی نیروهای اسرائیلی بود.
این حملات تازه در حالی انجام میشود که طبق گزارش دفتر رسانهای دولت غزه، ارتش اسرائیل از زمان اجرای توافق آتشبس با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و تحت نظارت آمریکا، تاکنون ۵۹۱ بار این توافق را نقض کرده است؛ در نتیجه این نقضها تاکنون ۳۵۷ فلسطینی شهید و ۹۰۳ نفر زخمی شدهاند.
در تحولی جداگانه، پنج اسیر فلسطینی که برای ماهها در زندانهای اسرائیل در بازداشت به سر میبردند، عصر سهشنبه آزاد و توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ به بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه منتقل شدند.
به گزارش دفتر امور اسرا در جنبش حماس، این افراد در زندانهایی نگهداری میشدند که «فاقد حداقل شرایط انسانی» بوده و در آنجا با شکنجه، گرسنگی و بدرفتاری شدید روبهرو بودند.
این دفتر جزئیاتی درباره وضعیت جسمانی آنان ارائه نکرد، اما منابع محلی گفتند که برخی از آزادشدگان دچار سوءتغذیه و آسیبهای جسمی جدی ناشی از شکنجه در بازداشتگاهها هستند.
بر اساس اطلاعات پیشین، اسرائیل پیشتر و در چارچوب اجرای توافق آتشبس و تبادل اسرا (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵)، حدود ۱۷۰۰ اسیر فلسطینی از نوار غزه را آزاد کرده بود. بیشتر آزادشدگان در زمان آزادی از وضعیت جسمی بحرانی رنج میبردند و بسیاری از آنان از تجربه شکنجه و تحقیر در بازداشتگاههای اسرائیلی سخن گفتند.
در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار فلسطینی از جمله کودکان و زنان همچنان در زندانهای اسرائیل در حبس هستند؛ زندانهایی که بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی، با تجاوز سیستماتیک، بیتوجهی پزشکی و رفتارهای غیرانسانی همراه است.
جنگ و حملات اسرائیل به نوار غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، تاکنون به شهادت بیش از ۷۰ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۱ هزار نفر انجامیده است. بیشتر قربانیان این جنگ کودکان و زنان هستند. سازمان ملل متحد برآورد کرده است که هزینه بازسازی غزه پس از جنگ به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
........................
پایان پیام
نظر شما