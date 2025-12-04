گزارش رسمی اسرائیل: اسرای فلسطینی در وضعیت غیرانسانی و وخیم قرار دارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش رسمی از سوی دفتر دفاع عمومی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که شرایط زندان و بازداشت اسرای فلسطینی پس از حمله حماس در ۷ اکتبر، بهطور جدی وخیمتر شده است.
این گزارش که بر اساس بازرسیها و بازدیدهای میدانی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تهیه شده، شرایط موجود را «یکی از بدترین بحرانهای بازداشت در تاریخ اسرائیل» توصیف کرده و تأکید دارد بسیاری از زندانیان در وضعیت ازدحام شدید قرار دارند و از گرسنگی رنج میبرند.
کارکنان دفتر دفاع عمومی در جریان تهیه گزارش، دهها مرکز بازداشت وابسته به اداره زندانها را بررسی کردند که هشت مرکز آن مخصوص اسرای امنیتی بود.
بر اساس گزارش، زندانیان در این مراکز با گرسنگی شدید مواجهاند که به کاهش وزن چشمگیر، ضعف جسمانی و حتی بیهوشی منجر شده است. برخی نیز از دسترسی محدود به آب آشامیدنی خبر دادهاند.
اسرای امنیتی همچنین به وکلای خود گفتهاند که مورد خشونت شدید قرار گرفته و از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند. وکلا نیز از ازدحام شدید، کمبود بهداشت و مراقبتهای پزشکی خبر دادهاند؛ بهگونهای که فضای زندگی برای حدود ۹۰ درصد زندانیان فلسطینی کمتر از سه متر مربع است.
در گزارش آمده است که زندان کیتیوت بیش از دو برابر ظرفیت خود زندانی پذیرفته و بسیاری از زندانیان ناچارند روی زمین بخوابند.
دفتر دفاع عمومی در پایان گزارش تأکید کرده است که با وجود درک شرایط استثنایی ناشی از جنگ و افزایش شمار بازداشتشدگان، «نمیتوان پذیرفت هزاران زندانی برای مدت طولانی در شرایط غیرانسانی نگهداری شوند.»
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما