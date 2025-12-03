به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه اسرائیلی «مسغاف» برای امنیت ملی و استراتژی‌های صهیونیستی در گزارشی تازه هشدار داد که تنش‌های روبه‌افزایش میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان نشان می‌دهد تل‌آویو باید یک راهبرد جامع و همه‌جانبه برای مقابله با تهدید فزاینده این سازمان تدوین کند.

به گفته این مؤسسه، ترور هیثم علی طباطبایی، رئیس هیئت‌کل ستاد نظامی حزب‌الله، و واکنش احتمالی حزب –‌به هر شکل که باشد– مسیر درگیری‌های آینده را تغییر خواهد داد؛ اما مسأله بسیار فراتر از اقدام تلافی‌جویانه است.

در این گزارش تأکید شده است: «شیعیان، اکسیژن ریه‌های حزب‌الله‌اند؛ آنان ذخیره انسانی و ستون سیاسی حزب را تشکیل می‌دهند، و بدون این پشتوانه اجتماعی، حزب توان حفظ قدرت نظامی خود را از دست خواهد داد.»

بر اساس تحلیل مؤسسه، قدرت حزب‌الله تنها به سلاح و ساختار نظامی‌اش محدود نمی‌شود، بلکه شامل شبکه گسترده خدمات اجتماعی و فرهنگی است؛ شبکه‌ای از مؤسسات بهداشتی، مالی، آموزشی و رسانه‌ای که کل جامعه شیعی لبنان را وابسته به ساختارهای حزب نگه می‌دارد. سومین مؤلفه قدرت حزب، پیوند چندوجهی با نظام ایران است؛ پیوندی ایدئولوژیک، اقتصادی و نظامی که پشتوانه اصلی استمرار آن به شمار می‌رود.

«مسغاف» می‌نویسد که حزب‌الله برای حفظ پایه اجتماعی خود، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر نسل جوان شیعه انجام داده است. نمونه اخیر آن برگزاری مراسمی بزرگ در شهر ورزشی بیروت در ۱۲ اکتبر بود، با مشارکت جنبش پیشاهنگان امام مهدی وابسته به حزب‌الله.

این جنبش بنا بر گزارش، از سال ۱۹۸۵ با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فعالیت دارد و در سال جاری چهلمین سالگرد تأسیس خود را با شعار «أجیال السید» –‌نسل‌های سید– جشن گرفت، اشاره‌ای آشکار به تداوم میراث حسن نصرالله. به گفته رئیس جنبش، نزیه فیاض، حدود ۷۵ هزار عضو در آن مراسم حضور داشتند و در میانه ورزشگاه، تصویری عظیم از نصرالله نصب شده بود.

اعضای این جنبش از نه‌سالگی آموزش می‌بینند تا به ارزش‌های ولایت فقیه و رهبر ایران وفادار باشند و از پانزده‌سالگی در فعالیت‌های نظامی مقدماتی مشارکت دارند. به گفته مؤسسه اسرائیلی، اسناد به‌دست‌آمده پس از جنگ لبنان دوم (۲۰۰۶) نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزشی پیشاهنگان امام مهدی برای القای اصول انقلاب اسلامی و دشمنی با اسرائیل در میان کودکان طراحی شده است.

گزارش «مسغاف» می‌افزاید که ایالات متحده و اسرائیل تنها بر اهداف کوتاه‌مدت علیه حزب‌الله تمرکز کرده‌اند؛ در حالی‌که حزب‌الله به تقویت تدریجی قدرت نظامی و اجتماعی خود ادامه خواهد داد.

حتی در صورت عبور اسرائیل از بحران فعلی پس از ترور طباطبایی، حملات نظامی روزانه نمی‌تواند تهدید را از ریشه حل کند: «حزب‌الله همچنان به قاچاق تسلیحات از ایران و افزایش توان تولید داخلی ادامه می‌دهد، در حالی‌که اسرائیل برای مهار این روند ناگزیر باید عملیات خود را دو برابر کند.»

به باور نویسندگان گزارش، تداوم وابستگی شدید جامعه شیعی به خدمات حزب‌الله –‌در نبود جایگزین اقتصادی یا خدماتی از سوی دولت لبنان یا حمایت رقابتی غرب‌– موجب می‌شود مخالفان شیعی حزب در انتخابات پارلمانی ماه مه ۲۰۲۶ نیز نتوانند موفقیتی کسب کنند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایران هنوز بر هدف راهبردی نابودی اسرائیل تأکید دارد. مؤسسه یادآور می‌شود که در سخنرانی ۱۳ نوامبر، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، و دیگر فرماندهان ارشد سپاه، همین رویکرد را تکرار کرده‌اند.

با این حال، پس از ترور طباطبایی، مواضع رسمی تهران نشان می‌دهد که ایران ترجیح می‌دهد زمان پاسخ حزب‌الله را به خود حزب واگذار کند تا درگیری ناگهانی‌ای که منافع بلندمدت را به خطر اندازد رخ ندهد.

«مسغاف» پیش‌بینی می‌کند حزب‌الله در برابر دوراهی راهبردی قرار دارد:

عدم پاسخ ممکن است نشانه ضعف تلقی شود و فشارها علیه حزب را افزایش دهد.

اما پاسخ محدود نظامی به اسرائیل فرصت تشدید حملات را خواهد داد و منافع حاصل از آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ را از بین خواهد برد.

به نقل از منابع نزدیک به حزب‌الله، درون حزب دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: یکی خواهان پاسخ فوری است و دیگری به‌دلیل ملاحظات راهبردی از آن احتراز می‌کند، و ظاهراً رهبری حزب به سوی گزینه دوم تمایل دارد.

در ادامه، مؤسسه اسرائیلی مدعی می‌شود که دولت و ارتش لبنان نتوانسته‌اند از موقعیت کنونی استفاده کنند تا اقتدار ملی خود را تقویت کنند. گزارش به نقل از منابع اسرائیلی ادعا می‌کند برخی از افسران شیعه ارتش لبنان با حزب‌الله هماهنگی اطلاعاتی دارند و پیش از عملیات نظامی، هشدارهایی درباره تخلیه مواضع به حزب می‌رسد. این امر از نظر مؤسسه نشانه‌ی «نفوذ نهادی عمیق حزب در ساختار دولت لبنان» است که در طول چهار دهه با حمایت ایران تثبیت شده است.

در جمع‌بندی گزارش «مسغاف» آمده است: «مواجهه با حزب‌الله صرفاً از مسیر نظامی ممکن نیست؛ زیرا حزب علاوه بر قدرت تسلیحاتی، شبکه خدمات اجتماعی گسترده‌ای دارد که پایه شیعی خود را وابسته و وفادار نگه می‌دارد. بنابراین هر راهبرد مؤثر باید چندبعدی باشد و بر تضعیف نفوذ اجتماعی حزب نیز تمرکز کند؛ در غیر این صورت، حملات نظامی تنها بر سطح بحران اثر خواهد گذاشت، نه بر ریشه آن.»

