دفتر سازمان ملل در لبنان: آماده جنگ باشید/ آمریکا: فعلا نه!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تحولات و تحرکات در لبنان، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های مختلفی از وقایع و رویدادهای روزهای پیش‌رو برای این منطقه از سوی منابع خبری و تحلیلگران ارائه می‌شود.

در حالی که روزنامهٔ لبنانی «الاخبار» به نقل از منابع خود گزارش داده است که دفتر سازمان ملل در لبنان از سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانهٔ فعال در این کشور خواسته است برنامه‌های اضطراری خود را فعال کنند؛ اما منابع دیگر خبری از ممانعت آمریکا از شروع درگیری دوباره از سوی رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند.

این اعلام آمادگی از سوی دفتر سازمان ملل در لبنان، به‌عنوان آمادگی برای احتمال وقوع جنگی در لبنان است که به‌گفتهٔ برآوردهای سازمان ملل ممکن است به آوارگی یک میلیون لبنانی از جنوب کشور، بقاع لبنان و ضاحیهٔ بیروت منجر شود.

به‌گفتهٔ این منابع، این درخواست بر اساس ارزیابی سازمان ملل است که ترکیبی از اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی است.

بر اساس این برآوردها، لبنان ممکن است شاهد «حملات هوایی شدید با هدف ایجاد بزرگ‌ترین موج مهاجرت از جنوب، بقاع و ضاحیه» باشد؛ علاوه بر ترورهای هدفمند و حملاتی در مناطقی که پیش‌تر هدف قرار نگرفته بودند، و شاید حتی در مکان‌هایی که به دولت لبنان تعلق دارند.

طبق گزارش، همچنین ارزیابی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است عملیات زمینی رژیم صهیونیستی نه‌فقط در جنوب لبنان بلکه در بقاع نیز انجام شود. این ارزیابی‌ها در ماه نوامبر در اختیار سازمان‌ها قرار گرفته است.

از سوی دیگر منابع رسانه‌ای در آمریکا می‌گویند کاخ سفید در آستانه سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن بر مدیریت تنش‌ها در لبنان، سوریه و غزه تمرکز دارد؛ اما همزمان به این جمع‌بندی رسیده است که نه توان حل پرونده سلاح مقاومت را دارد و نه می‌تواند طرف‌های منطقه را به پذیرش طرح‌های امنیتی مورد نظر تل‌آویو وادار کند.



این منابع می‌گویند دولت آمریکا دریافته است که فاقد گزینه سیاسی برای پایان دادن به مسئله سلاح گروه‌های مقاومت در لبنان و غزه است و نمی‌تواند لبنان، سوریه و غزه را به پذیرش چارچوب امنیتی مورد نظر تل‌آویو در مناطق مرزی متقاعد کند.



به‌گفته این منابع، واشنگتن نگران است افزایش تنش، فضای شکننده‌ای را که پس از جنگ ایجاد شده است، برهم بزند.



بر اساس گزارش «البنا»، تحلیل‌های ارائه‌ شده به دولت آمریکا تأکید دارند که هرگونه تشدید تنش ممکن است رژیم صهیونیستی را وارد چرخه‌ای کند که به‌جای پیشگیری از جنگ، آن را تسریع کند؛ وضعیتی که دولت آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای از مدیریت آن ناتوان خواهد بود.

طبق گزارش «اکسیوس»، آمریکا به اسرائیل اعلام کرده است ایالات متحده تمایل دارد بر طرح اقتصادی ترامپ و مذاکرات سیاسی متمرکز شود.

