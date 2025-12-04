به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین کرباسی دبیر ستاد امر به معروف استان قم در نشست هم اندیشی با روسای کلانتری های این استان که در محل ساختمان غدیر برگزار شد، با تشریح برنامه‌های کلان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بر ضرورت تقویت این فریضه الهی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اجرایی تأکید کرد و گفت: امر به معروف یک وظیفه فردی نیست، بلکه یک راهبرد ملی برای صیانت از ارزش‌های جامعه و ارتقای سلامت اجتماعی است.

رصد فضای مجازی اصناف و ایجاد سازوکارهای نوین نظارتی

حجت‌الاسلام کرباسی با اشاره به چالش‌های موجود در فضای مجازی و اثر آن بر فرهنگ عمومی گفت: درباره نظارت بر فعالیت مجازی اصناف، برنامه‌ای دقیق و مستمر آغاز شده است. کمیته‌ای متشکل از بانوان آموزش‌دیده، صفحات مجازی اصناف را بررسی و موارد نیازمند تذکر به‌صورت رسمی به اصناف گزارش می‌شود.

ضرورت ساماندهی تشکل‌های مردمی فعال در عرصه امر به معروف

وی در ادامه به وضعیت تشکل‌های مردمی اشاره و تصریح کرد:تشکل‌هایی که می‌خواهند در چارچوب ستاد فعالیت کنند، باید مراحل قانونی، آموزش‌های تخصصی و استانداردهای تعریف‌شده را طی کنند. صدور مجوز تنها در شرایطی انجام می‌شود که انسجام، ساختار، آموزش و توان عملیاتی گروه‌ها مورد تأیید باشد.

اهمیت امر به معروف در مدیریت آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی

حجت‌الاسلام کرباسی با اشاره به چالش‌های فرهنگی در جامعه و به‌ویژه فضای مجازی گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک ضرورت اجتماعی برای حفظ سلامت خانواده‌ها است. امروز بخش قابل توجهی از آسیب‌ها در فضای مجازی شکل می‌گیرد؛ جایی که نوجوانان و جوانان بدون نظارت به حجم زیادی از محتواهای آسیب‌زا دسترسی دارند. تقویت امر به معروف، آموزش خانواده‌ها، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و نظارت هوشمند در این حوزه یک نیاز جدی کشور است.

حجت الاسلام کرباسی ضمن تشکر از زحمات نیروی انتظامی، بر حمایت همه جانبه از آمران به معروف تاکید کرد.

..........................

پایان پیام