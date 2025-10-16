به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از طلاب حوزه‌های علمیه در کشورهای ایران، نیجر، مالی، لبنان و عراق با حضور در منزل شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در شهر ابوجای این کشور، با ایشان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در ابتدای این دیدار، شیخ زکزاکی با خیرمقدم به طلاب حاضر، هدف از این دیدار را یادآوری اهمیت راهی دانست که آنان در پیش گرفته‌اند. وی با تأکید بر این‌که تحصیل علوم دینی یک مسئولیت فردی صرف نیست، گفت: شما این مسیر را به‌عنوان نوعی ایثار و به نمایندگی از امت اسلامی طی می‌کنید. باید این آگاهی را همواره در دل داشته باشید تا انگیزه و جدیت خود را در راه علم از دست ندهید.

آموزش عمیق، مهم‌تر از موعظه‌های سطحی

رهبر جنبش اسلامی نیجریه با اشاره به وضعیت کنونی تبلیغ دینی در کشور، بر لزوم بازگشت به شیوه‌های اصیل آموزش تأکید کرد و گفت: نباید آموزش دینی را به وعظ‌های پر سر و صدای متداول محدود کرد. باید نشست، کتاب را از ابتدا تا انتها با دقت خواند، هر واژه را توضیح داد و با ژرف‌نگری به سراغ منابع بعدی رفت. او یادآور شد که هدف از تحصیل، آموزش دادن به دیگران است، و به الگوی علمای قدیم در منطقهٔ هوسای در آفریقا اشاره کرد که با اخلاص به تحصیل عمیق می‌پرداختند تا بتوانند جامعه را آموزش دهند.

شیخ زکزاکی در ادامه افزود: موعظه‌ای که بتواند جامعه مسلمان را گرد هم آورد و آنان را به‌عنوان یک پیکره واحد معرفی کند، کار ارزشمندی است. اما در عین حال، تعلیم و تربیت اساسی‌ترین امر است و جایگزینی ندارد.

طلاب باید همچون شمع، روشنی‌بخش جامعه باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش طلاب را به شمعی تشبیه کرد که خود را می‌سوزاند تا دیگران از نور آن بهره‌مند شوند و بیان داشت: طلاب باید آماده باشند تا با ایثار وقت و توان خود، چراغ دانش را در جامعه روشن نگاه دارند.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه سپس با هشدار نسبت به خطر عادی‌سازی سازش با ستمگران تأکید کرد: برخی تلاش می‌کنند به ما القا کنند که باید با حکومت کنار آمد. ما نگفته‌ایم که همزیستی ممکن نیست، اما مسئله این است که تحت چه عنوانی؟ آیا به‌عنوان تابع و زیردست آنان؟ هرگز!

هشدار نسبت به عادی‌سازی سازش با ستمگران/تعامل با حاکمان تنها از موضع عزت پذیرفتنی است

وی افزود: اگر تعامل با حاکمان از موضع عزت و برابری باشد، امری مثبت است؛ اما پذیرش تحقیر و بی‌اعتنایی به شخصیت و جایگاه امت اسلامی، امری مردود است.

یادآوری قیام امام حسین(ع) به‌عنوان معیار عزت و ایستادگی

رهبر جنبش اسلامی نیجریه با اشاره به نمونه تاریخی قیام امام حسین (ع)، گفت: اگر صلح با ظالمان امری ممدوح بود، امام حسین (ع) با یزید کنار می‌آمد و سر از بدنش جدا نمی‌شد. شما نمی‌توانید ادعا کنید بیش از او به مصالح امت آگاهید.

شیخ زکزاکی همچنین با توصیه به طلاب از آن‌ها خواست ضمن حفظ استقلال فکری، از علوم و مهارت‌های اساتید خود بهره ببرند.

در همین راستا، وی افزود: از استادی که در نحو، فقه یا اصول تخصص دارد، آن علم را بیاموزید، اما اندیشه خود را حفظ کنید، مگر آن‌که دیدگاه‌هایتان یکی باشد. مهم این است که بدانید از چه کسی، چه می‌آموزید و با چه هدفی پیش می‌روید.

در پایان، رهبر جنبش اسلامی نیجریه بار دیگر از طلاب خواست رسالت علمی و اجتماعی خود را به‌روشنی درک کنند و با جدیت در مسیر تحصیل، تعلیم و دفاع از حق گام بردارند.

