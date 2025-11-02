به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه شنبه نشست انجمن رسانهای جنبش اسلامی نیجریه (media forum) در محل اقامت شیخ ابراهیم زکزاکی در شهر ابوجا برگزار گردید.
این نشست که با حضور نمایندگانی از بخشهای مختلف رسانهای جنبش اسلامی از سراسر نیجریه برگزار شد، به بررسی موضوعات مرتبط با فعالیتهای رسانهای و ساماندهی ارتباطات درونجنبشی اختصاص داشت.
شیخ زکزاکی در سخنان خود با اشاره به تاریخچه فعالیتهای رسانهای جنبش اسلامی، از انتشار نخستین اعلامیهها و نشریات در دهه ۱۹۸۰ میلادی تا راهاندازی نشریات انگلیسی و هوسایی همچون Al-Mizan و Pointer و گسترش حضور رسانهای در فضای مجازی سخن گفت.
دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه با تأکید بر نقش اهمیت رسانهها اظهار داشت: رسانهها امروز سریعترین ابزار انتقال پیام هستند، اما باید از مصرف افراطی و اتلاف وقت در شبکههای اجتماعی پرهیز شود.
شیخ زکزاکی ضمن هشدار نسبت به سلطه رسانههای غربی بر فضای مجازی، از تلاش قدرتهای جهانی برای کنترل پلتفرمهایی چون تیکتاک و فیسبوک انتقاد کرد و گفت: آنها میخواهند تنها صداهایی شنیده شوند که با دیدگاه خودشان همسوست.
وی با ابراز تأسف از سوءاستفاده دشمنان از رسانه برای نشر دروغ، اختلافافکنی و شهرتطلبی، تأکید کرد که مسلمانان باید از درگیر شدن در جدلهای بیفایده پرهیز کنند و انرژی خود را صرف گسترش اندیشه صحیح اسلامی نمایند.
شیخ زکزاکی در ادامه ضمن رد تلاش دشمنان برای معرفی جنبش اسلامی نیجریه بهعنوان یک گروه یا سازمان سیاسی، گفت: ما حزب یا گروه نیستیم؛ ما پیروان دین اسلامیم. اسلام یکی است و تقسیمپذیر نیست.
وی در پایان با توصیه به اخلاص در عمل و انجام کارها تنها برای رضای خداوند، افزود: هر کاری را برای خدا انجام دهید، نه برای شهرت یا رضایت دیگران. اگر نیت شما الهی باشد، خداوند نتیجه نیکو عطا خواهد کرد.
