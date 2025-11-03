عالم برجستۀ اهل سنت نیجریه با شیخ زکزاکی دیدار کرد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای تلاش برای تقویت وحدت میان علمای دینی نیجریه، «ابراهیم احمد مقری»، از علمای برجستۀ اهل سنت، و هیئتی همراه روز یکشنبه با دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه، شیخ «ابراهیم زکزاکی» در محل اقامت ایشان در شهر ابوجا دیدار کردند.

در این دیدار، دو طرف درباره اهمیت اتحاد و نزدیکی میان علمای دین گفت‌وگو کردند. اعضای هیئت بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان مراکز علمی و مذهبی کشور تأکید کردند تا از طریق تفاهم و گفت‌وگو، زمینه‌ی تحکیم وحدت اسلامی در نیجریه فراهم شود.

شیخ ابراهیم زکزاکی نیز ضمن استقبال از این تلاش‌ها، از ابتکار علمای دینی برای تقویت وحدت امت اسلامی قدردانی کرد و برای آنان در مسیر تحقق این اهداف، آرزوی توفیق و خیر نمود.

