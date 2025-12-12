العبادی: کتائب سیدالشهدا آماده ورود جدی در حمایت از نیجریه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران در همایش بین‌المللی «شهدای الاقصی؛ از غزه تا زاریا» که با حضور علما، محققان، خانواده‌های شهدا و فعالان جبهه مقاومت در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به واقعه خونین کشتار عزاداران حسینی در زاریا، از این حادثه به‌عنوان «ادامه دشمنی تاریخی با مکتب اهل‌بیت(ع)» یاد کرد و گفت: کشتار عزاداران دهم محرم در نیجریه نه یک حادثه اتفاقی، بلکه بخشی از پروژه‌ای قدیمی برای خاموش کردن نور حقیقت است.

العبادی با تلاوت آیه «ولا تحسبنّ الذین قُتلوا فی سبیل الله أمواتاً…» افزود: شهدای نیجریه زنده‌اند و این خون‌ها خاموش‌شدنی نیست. دشمنان از نخستین تعرض به خانه نبوت تا امروز تلاش کردند اسلام اصیل را تضعیف کنند، اما سنت الهی بر بقای این مکتب و رسوایی ظالمان است.

نماینده کتائب سیدالشهدا در ادامه اظهار داشت: به مردم مظلوم و قهرمان نیجریه می‌گوییم: تنها نیستید. برادران شما در کتائب سیدالشهدا آماده ورود جدی در حمایت از مقاومت اسلامی نیجریه هستند؛ این حمایت در همه سطوح—فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای قابل تحقق است.

او تأکید کرد: هر قطره خونی که در زاریا ریخته می‌شود، بار مسئولیتی بر گردن ما و نفرین ابدی بر دشمنان است.

العبادی به عاملان این جنایت هشدار داد: هرچه در توان دارید انجام دهید؛ نیرنگ‌ها و تلاش‌هایتان را به میدان آورید، اما نه می‌توانید یاد اهل‌بیت(ع) را خاموش کنید و نه ننگ این جنایت از دامن‌تان پاک خواهد شد. روزگارتان محدود و وعده الهی در رسوایی ستمگران قطعی است.

