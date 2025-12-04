به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی رسمی، دیروز چهارشنبه بزرگ‌ترین کنسولگری آمریکا در جهان در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، افتتاح شد. این مجموعه که با نام پروژه NCC شناخته می‌شود، با مساحتی بالغ بر ۲۵ هکتار (۲۰۶ هزار مترمربع) ساخته شده و میزبان کارکنانی از ۷ وزارتخانه و نهاد آمریکایی است.

این مراسم با حضور «مایکل ریگاس» معاون وزیر خارجه آمریکا، مسعود بارزانی «رهبر حزب دموکرات کردستان»، «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان، «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان و معاونش «قباد طالبانی» و جمعی از مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک برگزار شد.

این مجموعه بزرگ یک شهر کوچک دیپلماتیک با کارکردهایی فراتر از یک کنسولگری معمول محسوب می‌شود و شامل بخش‌های مسکونی، امنیتی و خدماتی پیشرفته است. هزینه اجرای پروژه از ۷۹۶ میلیون دلار فراتر رفته و قرار است سکویی برای مدیریت عملیات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اطلاعاتی آمریکا در اقلیم کردستان و عراق باشد.

مقام‌های آمریکایی و تحلیل‌گران سیاسی تأکید می‌کنند که این اقدام نشانه‌ای از تعهد بلندمدت واشنگتن به حضور در اقلیم کردستان و تقویت روابط راهبردی خود با عراق است.

شراکت گسترده واشنگتن – اربیل

در مراسم افتتاح، «مایکل ریگاس» گفت که اقلیم کردستان، شریک امنیتی اصلی و ستون روابط آمریکا و عراق است. او تأکید کرد که واشنگتن برای حفاظت از حاکمیت عراق و مقابله با گروه‌های وابسته به ایران، متعهد است.

ریگاس همچنین تاکید کرد این کنسولگری، محوری برای گسترش منافع آمریکا، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت اقتصاد و فناوری، و حمایت از اقلیت‌های مذهبی و قومی خواهد بود.

به گفته او، آمریکایی‌ها اکنون بر تجارت و توسعه تمرکز بیشتری تا تنش و درگیری دارند.

«نیچروان بارزانی» نیز این افتتاح را پیامی سیاسی روشن خواند که عمق شراکت میان اقلیم کردستان و آمریکا را نشان می‌دهد. او یادآور شد همکاری میان طرفین از دهه ۹۰ میلادی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است.

«مسرور بارزانی» نیز این ساختمان را صخره‌ای استوار دانست و گفت که روابط دو طرف وارد فصلی تازه شده؛ فصلی که بر توسعه و ثبات متمرکز است.

اهمیت چندلایه برای اقلیم کردستان و عراق

«دیندار زیباری» هماهنگ‌کننده امور بین‌المللی در دولت اقلیم کردستان در گفت‌وگو با شبکه الجزیره این افتتاح را رویدادی بسیار مهم برای آینده اقلیم کردستان و روابط سه‌جانبه عراق–اقلیم کُردستان–آمریکا دانست.

او یادآور شد که حمایت آمریکا از اقلیم کردستان از سال ۱۹۹۱ تا امروز نقش مهمی در ثبات منطقه داشته و افتتاح این پروژه نقش اقلیم کردستان را در آینده عراق و منطقه برجسته‌تر می‌کند.

زیباری گفت که این حضور دیپلماتیک، ثبات سیاسی و اقتصادی را تقویت و ساختار فدرالی عراق را پشتیبانی می‌کند و زمینه همکاری‌های گسترده‌تر را فراهم می‌آورد.

او تأکید کرد که این پروژه توان اقلیم کردستان در رویارویی با چالش‌های آینده را افزایش می‌دهد.

پیام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

«کاروخ خوشناو» رئیس مؤسسه آمریکایی–کُردی برای پژوهش‌ها، این افتتاح را اقدامی استراتژیک می‌داند که فراتر از ابعاد دیپلماتیک سنتی است.

به گفته او، آمریکا با افتتاح این کنسولگری تأکید می‌کند که اقلیم کردستان بخش مهمی از سیاست واشنگتن در عراق است.این اقدام به کشورهای منطقه و جهان نشان می‌دهد که آمریکا روی نقش اقلیم کردستان در ثبات منطقه حساب باز کرده است.

خوشناو می‌گوید بخش امنیتی و فنی این مجموعه نشان‌دهنده تحول در شیوه مدیریت منافع آمریکا است؛ زیرا شامل سامانه‌های امنیتی پیشرفته، ساختار مدیریت یکپارچه و ظرفیت پشتیبانی از پروژه‌های آمریکایی در منطقه است.

او تأکید کرد که افتتاح این کنسولگری، یک پیام واضح دارد که واشنگتن، اقلیم کردستان را به‌عنوان ستون ثبات عراق و منطقه می‌بیند و روی نقش آن سرمایه‌گذاری راهبردی کرده است.

