دیپلماسی اقتصادی؛ ابزار جدید آمریکا برای تحکیم حضور در عراق

بغداد الیوم نوشت: این روند پس از سخنان صریح مارک ساوایا، فرستاده رئیسجمهور آمریکا شدت گرفت. او تأکید کرده بود که عراق در آستانه «تغییرات بزرگ» قرار دارد و مرحله آینده «شاهد اقدامات خواهد بود نه صرفاً سخنان».
این تحرکات، همزمان با ورود مسئولان بلندپایه آمریکایی به بغداد و اربیل، نشان میدهد واشنگتن در حال آمادهسازی مرحلهای تازه در تعامل با عراق است؛ مرحلهای مبتنی بر بازتنظیم نفوذ، حفاظت از منافع اقتصادی و تقویت مسیر بازگرداندن تصمیمگیریهای امنیتی و اقتصادی به دست دولت عراق.
رحیم رشیدی در گفتوگو با «بغداد الیوم» برخی ابعاد این راهبرد را آشکار کرده است. او میگوید: عراق نیازمند ساخت اقتصادی مستقل و دور از نفوذ همسایگان و سلطه گروههای مسلح است و ثبات کشور تنها با تمرکز سلاح در دست نهادهای رسمی حاصل میشود.
رشیدی تأکید دارد که این دیدگاه نتیجه ارزیابی دیپلماتیک ـ اقتصادی ساوایا است که معتقد است بدون محیط امن و تصمیمگیری مرکزی، اقتصاد کارآمدی شکل نخواهد گرفت.
رشیدی همچنین خاطرنشان کرد که مأموریت ساوایا فراتر از دیدارهای تشریفاتی است و هدف او حمایت از عراق و اقلیم کردستان در دستیابی به منافع اقتصادی گسترده و ایجاد روابط متوازن میان بغداد و اربیل است. به گفته او، ساوایا با حمایت مستقیم رئیسجمهور آمریکا و حلقه ریاستجمهوری فعالیت میکند و اقداماتش بخشی از یک راهبرد رئاسی است.
بر اساس اطلاعاتی که رشیدی از گفتوگوهای خود با ساوایا به دست آورده، هفته جاری شاهد «تحرک دیپلماتیک چشمگیر» در بغداد و اربیل خواهد بود؛ از جمله افتتاح بزرگترین سفارت و کنسولگری آمریکا در جهان با حضور سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه آمریکا در سوریه. رشیدی این رویداد را نشانه تثبیت دوباره حضور واشنگتن در عراق از مسیر دیپلماسی اقتصادی دانست.
وی افزود که سفر مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم کردستان به واشنگتن نقطه عطفی بود که راه را برای ورود متوالی هیئتهای اقتصادی آمریکایی به اقلیم گشود. این روند بخشی از راهبرد آمریکا برای حفاظت از اقتصاد عراق و تقویت زیرساختهای حیاتی در راستای منافع مشترک است.
رشیدی تأکید کرد که محور فعالیتهای آینده ساوایا بر دو مسیر همزمان استوار خواهد بود: تقویت اقتصاد عراق و همگرایی میان بغداد و اربیل همراه با تقویت نهادهای دولتی در برابر نفوذ سلاح غیرقانونی. او گفت واشنگتن در این مرحله حساس به دنبال ایجاد شرایطی تازه در اقلیم کردستان است که بر پایه وحدت و هماهنگی میان اربیل و بغداد، حاکمیت عراق را تقویت کند.
این دادهها نشان میدهد آمریکا در حال بازنگری در حضور خود در عراق است؛ نه صرفاً از زاویه امنیتی، بلکه از منظر اقتصادی و حاکمیتی. تمرکز بر اقتصاد مستقل، انحصار سلاح در دست دولت و تقویت نهادهای حکومتی، اکنون محور مشترک پیامهای مسئولان آمریکایی است.
رشیدی تأکید دارد که این رویکرد بخشی از یک راهبرد در حال شکلگیری است که عراق را بهعنوان شریک منطقهای در ساختار اقتصادی امن میبیند، نه صرفاً میدان رقابت قدرتها.
