بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»

در روزها و هفته‌های اخیر، فردی که زمانی گذر کوتاهی از فضای مطالعات ادیان داشته، با طرح ادعاهایی سست، غیرروشمند، و آمیخته با برداشت‌های شخصی و غیرمستند، فضای فکری جامعهٔ دینی را دچار تشویش و آشفتگی کرده است.

سخنانی که نه رنگ تحقیق دارد، نه بوی تأمل، و نه نشانی از دقت علمی؛ بلکه بیشتر شبیه بازنشر شتاب‌زدهٔ گزاره‌هایی بی‌ریشه است که در فضای غیرتخصصی مطرح می‌شود و متأسفانه در کسوت «پژوهش ادیانی» عرضه می‌گردد.

در این میان، برخی ناآگاهان ــ و حتی کسانی که غرض‌ورزی آنان پنهان نیست ــ با قلب واقعیت و جعل نسبت‌های بی‌اساس، کوشیده‌اند این دیدگاه‌های فردی و متزلزل را به دانشگاه ادیان و مذاهب منسوب کنند و از اعتبار علمی این دانشگاه هزینه کنند.

این کار، صریحاً و بی‌هیچ مماشات، رفتاری غیراخلاقی، غیرعلمی و خطایی آشکار است؛ خطایی که اگر اصلاح نشود، خود تبدیل به مصداقی از همان انحرافات معرفتی خواهد شد که قرآن از آن نهی فرموده است.

دانشگاه ادیان و مذاهب به طور قاطع و بدون کوچک‌ترین تردید اعلام می‌دارد: که دکتر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی بیش از دو دهه است که از دانشگاه ادیان و مذاهب جدا شده‌ و در این بیست سال، حتی یک ساعت همکاری آموزشی، پژوهشی، یا علمی با این دانشگاه نداشته‌ است و هرگونه انتساب علمی، سازمانی، فکری یا اعتباریِ وی به دانشگاه ادیان و مذاهب، صددرصد بی‌پایه، مردود و قابل پیگرد معنوی و اخلاقی است.

دانشگاه ادیان و مذاهب هشدار می‌دهد که هیچ‌کس اجازه ندارد دیدگاه‌های نسنجیده یا خلاف ضروریات دینی را به این دانشگاه منسوب کند. این دانشگاه نهادی است با سابقه‌ای روشن در عرصهٔ مطالعات ادیان و مذاهب، متکی بر ده‌ها استاد برجسته، صدها پایان‌نامهٔ معتبر، و مجموعه‌ای از پژوهش‌های استوار که در فضای علمی بین‌المللی شناخته شده است. نسبت دادن سخنان سست‌پایهٔ یک فرد به چنین نهادی، جفا بر علم، توهین به اهل تحقیق، و ظلم آشکار به حقیقت است.

آزاداندیشی علمی ــ که ستون استوار دانشگاه ادیان و مذاهب است ــ هیچ نسبتی با آزادگوییِ بی‌ضابطه، طرح شبهات خام، بازی با احساسات مؤمنان، یا انتشار سخنان نسنجیده در فضای عمومی ندارد. هر سخنی که به تضعیف ایمان مردم، ایجاد تشویش ذهنی، تخریب اعتماد مذهبی جامعه، یا تقویت جریان‌های ضد دینی بینجامد، نه نقد علمی است و نه اصلاح‌گری؛ بلکه رفتاری نامسئولانه و در مواردی، زیان‌بار و خطرآفرین است.

دانشگاه ادیان و مذاهب، برای حفظ حرمت علم، ایمان و جامعه، از صاحبان منبر و قلم می‌خواهد که در نقل و نقد، امانت علمی را رعایت کنند و از بازتولید نسبت‌های نادرست و بی‌ریشه بپرهیزند. نسبت‌های غیرواقعی نه تنها نشانهٔ ضعف در تتبع و دقت است، بلکه موجب خدشه‌دار شدن حرمت دانشگاه و تخریب اعتماد جامعه به نهادهای علمی می‌شود.

دانشگاه ادیان و مذاهب در پایان تأکید می‌کند که رسالت این نهاد، پاسداری از حقیقت، روش علمی، و دینداری اصیل منبعث از فرهنگ غنی اهل بیت (علیهم السلام) است؛ و هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد که سخنان پراکنده، غیرمستند و برخاسته از برداشت‌های شخصی، نام و اعتبار این دانشگاه را مخدوش سازد.

«إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بالله.

روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب

