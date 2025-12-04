به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز مراسم بزرگداشت روز دانشجو در تالار امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد. حجتالاسلام والمسلمین دکتر مصطفی جعفر طیاری رئیس این دانشگاه، ضمن تسلیت رحلت بانوی فداکار و الگوی ولایتمداری، به تحلیل جایگاه رهبری در پیروزی جنبشهای دانشجویی و نقش هدایتهای مقام معظم رهبری در تحولات اخیر منطقه پرداخت.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در ابتدای سخنان خود به مناسبت ایام وفات حضرت ام البنین(س) گفت: «امروز مصادف است با رحلت جانگداز مادر چهار شهید، همسر شهید، حضرت امالبنین (علیها السلام). مجلس سوگواری اول صبح در دانشگاه صورت گرفت و لذا به همین قدر ما اکتفا میکنیم و [به خانواده شهدا] تسلیت عرض میکنیم؛ مادری که الگو است از جهات مختلف، بانوی فداکار، ایثارگر، صبور، حامی و حمایتکننده ولایت.»
وی با اشاره به روز دانشجو افزود که اگرچه روز دانشجو شانزدهم آذر است، اما به دلیل تلاقی با برنامه بهرهمندی از محضر حضرت آیتالله رمضانی، زمانبندی مراسم جلوتر انداخته شده است و حتماً در ادامه از فرمایشات ایشان بهره خواهند برد.
درس رهبری در جنبشهای دانشجویی
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در تحلیل تاریخ جنبشهای دانشجویی ایران تصریح کرد: «قبل از پیروزی انقلاب، جنبشهای دانشجویی و غیردانشجویی متعددی در سرزمین ایران اسلامی به وجود آمد، اما متأسفانه همه افت کردند و علت اصلی آن بود که این جنبشها تحت رهبری ولایت فقیه قرار ندادند؛ بلکه همه اینها تحت رهبری امام راحل قرار گرفت و نهایتاً به ثمر نشست.»
وی تأکید کرد: «ما باید قدر رهبری ولایت فقیه را در ایران اسلامی از جهات مختلف بدانیم.»
نقش رهبری در مدیریت بحران اخیر
رئیس دانشگاه با اشاره به جنگ تجاوزگرانه اسرائیل و آمریکا در ماههای گذشته، این موضوع را شاهدی بر اهمیت جایگاه رهبری دانست: «در این دوازده روز، همه دنیا اذعان میکنند و به آن اعتراف میکنند که تنها چیزی که ایران اسلامی را نجات داد و اسرائیل را به مذلت نشاند، رهبری داهیانه امام خامنهای (مدظلهالعالی) بود.»
وی همچنین به سخنان حکیمانه اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با حقوق زن اشاره کرد و برای ایشان طول عمر با برکت تا ظهور حضرت حجت (عج) را از خداوند مسئلت نمود.
در ادامه، رئیس دانشگاه به معرفی میهمان ویژه مراسم، حضرت آیتالله رمضانی، پرداخت و به ایشان خیر مقدم گفت. وی آیتالله رمضانی را رئیس هیئت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب خواند و این جایگاه را افتخاری بزرگ برای دانشگاه برشمرد.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، شخصیت آیتالله رمضانی را چندوجهی توصیف کرد: «ایشان شخصیت اخلاقی، علمی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی هستند. سالهای سال با حکم مقام معظم رهبری در اروپا مسئولیتهایی از جمله ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده داشتند و مدرس حوزه و دانشگاه و امام جمعه بودند. ایشان همچنین سالهاست که به عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با حکم مقام معظم رهبری فعالیت دارند.»
رئیس دانشگاه با بیان آشنایی آیتالله رمضانی با مشکلات دانشگاه، ابراز امیدواری کرد که با هدایت و حمایت ایشان، مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد.
لزوم برخورد با تخریبکنندگان اعتبار دانشگاه
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در بخش پایانی سخنان خود به چالشهای مربوط به اعتبار دانشگاه اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات ما این است که اگر کسی یک روزی در دانشگاه ادیان گذر داشته باشد، حتی اگر بیست سال هم گذشته باشد، اگر حرفهایی بزند یا مطالب سخیفی مطرح کند، متأسفانه آن را به حساب دانشگاه ادیان و مذاهب میگذارند.»
وی با اشاره به اینکه اخیراً فردی مطالب بسیار سخیفی را مطرح کرده است که با وجود اینکه مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس خود را در جای دیگر گذرانده و احتمالاً قبل از سال ۸۵ از اینجا اخراج شده است، با این حال اظهارات وی منتسب به این مرکز میشود، از آیتالله رمضانی خواست تا در رفع این مشکلات راهنمایی و هدایت لازم را مبذول دارند.
رئیس دانشگاه در پایان با تبریک فرارسیدن ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار امیدواری کرد که همه حضار در خدمت اسلام و هدف اصلی دانشگاه که «تثبیت و ترویج اسلام بر اساس آموزههای اهل بیت» است، موفق و موید باشند.
