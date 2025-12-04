۱.۵ میلیون معلول، ارمغان چندین دهه جنگ در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با «روز جهانی معلولین» دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که نزدیک به ۱.۵ میلیون افغان با معلولیت های جدی زندگی میکنند.
یوناما روز گذشته، چهارشنبه ۱۲ آذر مصادف با سوم دسامبر در این رابطه ادامه داد: بسیاری از این معلولیتها پیامدهای چندین دهه جنگ است.
این نهاد بینالمللی تصریح کرد که کودکان افغان، به عنوان قربانیان اصلی سالهای جنگ در این کشور، «بیشترین بار این درد را بر دوش میکشند».
یوناما در پایان از شجاعت افراد دارای معلولیت قدردانی کرده و افزوده است: خواهان یک افغانستان همه شمول، عادلانه و پایدار برای همه هستیم.
گفتنی است بر اساس گزارشات معتبر موسسات افغانستانی، با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان و کاهش کمکهای بینالمللی و محدودیت خدمات درمانی، معلولین این کشور دچار آسیبهای بیشتر شده و از وضعیت نامناسبی برخوردار هستند.
..............
پایان پیام/
نظر شما