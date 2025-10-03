به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به انتشار یک مستند از شبکۀ بیبیسی که دیدگاههای نژادپرستانه، اسلامستیزانه و زنستیزانه چند افسر و کارکنان پلیس در یکی از شلوغترین ایستگاههای پلیس لندن را نشان داد، گروهی از افسران پلیس مسلمان لندن اظهار داشتند: اعتماد جامعه مسلمانان به پلیس به شدت تضعیف شده است و هرگونه تبعیض در خدمات پلیس نباید جایی داشته باشد.
در این مستند جنجالی، دو افسر پلیس اظهاراتی با محتوای نژادپرستانه، اسلامستیزانه و زنستیزانه مطرح کردهاند. نیلسون، یکی از افسرها، پیشنهاد شلیک به مهاجران غیرقانونی و استفاده از عبارات تحقیرآمیز درباره مسلمانان را بیان کرده، و بورگ هم که یکی از افسرهای مستند است از خشونت علیه یک بازداشتی سخن گفته و حتی به صدور شهادت دروغین در این زمینه اشاره کرده است.
همچنین نخستوزیر انگلیس و مقامات پلیس لندن این رفتارها را شرمآور و غیرقابل قبول خوانده و نُه افسر و یک کارمند غیرنظامی را از کار برکنار کردند. تحقیقات جدی توسط دفتر مستقل رسیدگی به رفتار پلیس (IOPC) در حال انجام است و احتمال اخراج سریع افسرانی که شواهد قطعی علیه آنها وجود دارد، اعلام شده است.
پیشتر هم پلیس لندن با چنین رسواییهای مواجه شده بود که نشان میدهد همچنان نژادپرستی و تبعیض، بین افسران پلیس تبدیل به یک معضل بزرگ برای مقامات بریتانیا شده است.
