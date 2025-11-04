به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شعبه هیوستون شورای روابط اسلام و آمریکا خواستار تحقیق پلیس درباره حادثه‌ای شد که به گفته این نهاد، علیه دانشجویان مسلمان دانشگاه هیوستون روی داده و می‌تواند مصداق «جرم ناشی از نفرت» باشد.

براساس گزارش انجمن دانشجویان مسلمان این دانشگاه، شامگاه پنجشنبه ۳۰ اکتبر، فردی با ورود به محل برگزاری برنامه مذهبی در پارک «لین یوسان»، در حالی که دانشجویان در حال اقامه نماز بودند، با استفاده از بلندگو شعارهای ضداسلامی سر داد و نسخه‌ای از قرآن کریم را در آتش انداخت.

این انجمن اعلام کرده است یکی از اعضا بلافاصله قرآن را از شعله‌ها خارج کرده است. فرد مهاجم هنوز شناسایی نشده، اما طبق ادعای انجمن، این فرد در شبکه‌های اجتماعی با نام «سنت کریس» شناخته می‌شود و سابقه مزاحمت برای انجمن‌های دانشجویان مسلمان در تگزاس دارد.

در بیانیه انجمن دانشجویان مسلمان هیوستون آمده است که این تجمع تنها برای دانشجویان دانشگاه برگزار شده بود، اما فرد مذکور به‌صورت از پیش طراحی‌شده و دقیقا هنگام برگزاری نماز وارد محوطه شد و سپس ویدیوهایی دستکاری‌شده از رویداد را در فضای مجازی منتشر کرد.

این انجمن از مسئولان دانشگاه خواسته است با صدور بیانیه‌ای رسمی، تعهد خود را به حمایت از دانشجویان مسلمان اعلام کنند، فضای امنی برای تجمع آنان فراهم سازند و از بازگشت این فرد به محوطه دانشگاه جلوگیری کنند.

