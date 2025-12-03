به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «عباسعلی ابراهیمی» دبیر کنگره بینالمللی «راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهجالبلاغه» در گفتوگویی با تأکید بر جایگاه آداب و سنن اجتماعی واقعه غدیر، در جمع خبرنگاران به تشریح روند ارزیابی مقالات و برنامهریزی مربوط به برگزاری این کنگره پرداخت.
وی تعداد مقالات رسیده و ثبتشده در سامانه دبیرخانه کنگره را ۱۹۱ عنوان اعلام کرد و افزود: ۳۰ مقاله از استان مازندران و سایر مقالات در سطح ملی و بینالمللی، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی و… از کشورهای عراق، ایتالیا، فرانسه، اکوادور، افغانستان، آرژانتین، پرو، کلمبیا، پاکستان و… ارسال شده است.
حجتالاسلام ابراهیمی با اشاره به مشارکت پژوهشگران، گفت: ۵۲ درصد مقالات توسط آقایان و مابقی توسط بانوان نگارش شده است.
وی افزود: تمامی مقالات بر اساس معیارهای علمی، منطقی و نگارشی، کدگذاری شده و بهصورت ساختارمند در اختیار داوران علمی قرار گرفت. هر مقاله توسط دو داور متخصص بررسی شد و در صورت نیاز، برای داوری تکمیلی به داور سوم ارجاع داده شد.
به گفته دبیر کنگره، پس از طی فرآیند داوری و بررسیهای کمیته علمی، ۲۵ مقاله شامل ۱۷ مقاله فارسی و ۸ مقاله خارجی بهعنوان مقالات برتر انتخاب شدند.
وی تأکید کرد: در روز برگزاری اجلاس، بخشی از این مقالات برگزیده با حضور صاحبنظران و اندیشمندان ارائه خواهد شد و همچنین مجموعه مقالات برگزیده در قالب کتاب رونمایی میشود.
حجت الاسلام ابراهیمی همچنین اعلام کرد: سایر مقالاتی که موفق به کسب حدنصاب امتیاز داوری شدهاند، پس از ساماندهی در قالب یک نسخه الکترونیکی (CD) منتشر و لینک دسترسی عمومی و استنادی آنها در وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، پایگاه سیویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) قرار خواهد گرفت.
وی در پایان، تاریخ برگزاری اجلاسیه کنگره را یکشنبه، ۱۴ دیماه ـ یک روز پس از میلاد مولود کعبه، امیرالمؤمنین علی(ع) ـ اعلام کرد و گفت: مکان برگزاری اجلاس و سایر جزئیات مرتبط، متعاقباً به صاحبان مقالات و میهمانان گرامی اطلاعرسانی خواهد شد.
