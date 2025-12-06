یونیسف: جنگ دوران کودکی را از کودکان غزه ربود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «کاظم ابوخلف» سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در فلسطین با اشاره به اثر فاجعه‌بار جنگ در غزه بر کودکان، اظهار داشت: جنگ در غزه تأثیری ویرانگر بر کودکان داشته است؛ تعداد زیادی از آنها اندام‌های خود را از دست داده‌اند و به حمایت روانی و بهداشتی نیاز مبرم دارند.

وی در مصاحبه با شبکه الجزیره قطر، خواستار اقدامات فوری بین‌المللی برای کمک به کودکان غزه شد.

ابوخلف با اشاره به اینکه شبکه بهداشتی در نوار غزه تقریباً به طور کامل تخریب شده و حتی پس از آتش‌بس نیز همچنان رنج می‌برد، افزود: حدود ۴ هزار کودک نیاز به تخلیه از نوار غزه و دریافت مراقبت‌های پزشکی در خارج از این منطقه دارند.

وی افزود: ما از مقامات اسرائیلی می‌خواهیم که اجازه ورود سریع کمک‌های پزشکی به نوار غزه را صادر کنند، زیرا بسیاری از کودکان نیاز به جراحی‌های فوری دارند.

سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در فلسطین ادامه داد: بیماری‌ها در غزه در حال گسترش است و تعداد زیادی از کودکان از سوءتغذیه رنج می‌برند. با فرارسیدن زمستان، وضعیت بدتر می‌شود.

وی گفت: متأسفانه کودکانی در غزه، حین انتظار برای منتقل شدن پزشکی جان خود را از دست داده‌اند. باید فوراً به بیماران اجازه خروج داده شود.

ابوخلف اظهار داشت: کمبود آب آشامیدنی سالم در غزه منجر به شیوع بیماری‌ها شده و تاکنون حدود ۹ هزار کودک برای سوءتغذیه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه کودکان غزه از پیامدهای جنگ در طول زندگی خود، چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی، رنج خواهند برد، گفت: حدود ۷۰ کودک در غزه پس از آتش‌بس کشته شده‌اند و باید فوراً به این روند پایان داده شود.

سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفت: جنگ، دوران کودکی را از کودکان غزه دزدیده است و باید به کسانی که خانواده‌های خود را از دست داده‌اند، توجه ویژه‌ای شود.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

