عکس خبری | غزه؛ نوزاد ۹ ماهه قربانی سرما و سیلاب شد

کد مطلب: 1760642

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابو جزار، نوزاد ۹ ماهه غزه‌ای، بر اثر سرمای شدید و آب‌گرفتگی چادرهای آوارگان در منطقه غرب خان‌یونس جان خود را از دست داد.