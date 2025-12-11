https://fa.abna24.com/xjYjv۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۴ کد مطلب 1760642 اخبار جهان اخبار آسیای غربی و خاورمیانه صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای غربی و خاورمیانه عکس خبری | غزه؛ نوزاد ۹ ماهه قربانی سرما و سیلاب شد ۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۴ کد مطلب: 1760642 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابو جزار، نوزاد ۹ ماهه غزهای، بر اثر سرمای شدید و آبگرفتگی چادرهای آوارگان در منطقه غرب خانیونس جان خود را از دست داد. ........... پایان پیام برچسبها غزه رژیم صهیونیستی اخبار مرتبط بولیوی روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی از سر گرفت تصاویر | همایش آزمون امت مسلمان درغزه به میزبانی پاکستان با حضور حجتالاسلام نقوی یونیسف: جنگ دوران کودکی را از کودکان غزه ربود
نظر شما