طی چند روز گذشته، اعلام دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مبنی بر به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند به‌عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت، موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است.

این اقدام رژیم اشغالگر صهیونی با واکنش منفی برخی جریان‌ها و کشورها از جمله سومالی، ترکیه، مصر و ایران همراه بوده و بسیاری این تصمیم را اقدامی غیرقابل قبول و تهدیدکننده وحدت و تمامیت ارضی سومالی خوانده‌اند.

در همین زمینه «زاهر المحروقی» نویسنده و تحلیلگر سیاسی عمانی در تشریح زمینه‌ها و پیامدهای چنین اقدامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا تصریح کرد: به‌عنوان کسی که امور آفریقا را دنبال می‌کند و به وحدت و حاکمیت ملت‌ها اعتقاد دارد، به رسمیت شناختن به‌اصطلاح «سومالی‌لند» توسط رژیم صهیونیستی را گامی خطرناک و غیرقابل قبول می‌دانم، زیرا دخالت در امور داخلی کشورها محسوب می‌شود.

دخالت در امور داخلی کشورها و تهدید ثبات منطقه‌ای

این تحلیلگر عمانی با تاکید بر اینکه این اقدام به صلح یا ثبات کمکی نمی‌کند، گفت: چنین اقدامی مسیر را برای وقوع موج جدیدی از اختلافات در جهان عرب و قاره آفریقا و چه‌بسا فراتر از آن هموار می‌کند.

المحروقی افزود: من نه‌تنها در مورد سومالی، بلکه به‌عنوان یک اصل کلی با تجزیه مخالفم، چرا که تجزیه، کشورها را نمی‌سازد؛ بلکه رژیم‌های شکننده‌ای ایجاد می‌کند و طرف‌های خارجی را برای دخالت در امور داخلی کشورهای عربی وسوسه می‌کند.

وی ادامه داد: آنچه امروز اتفاق می‌افتد، تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به یک واقعیت جدایی‌طلبانه بدون توجه به اراده جمعی مردم سومالی یا نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مربوطه است.

خطر سرایت الگوی شناسایی به دیگر کشورها

وی گفت: خطرناک‌تر این است که این به رسمیت شناختن می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات مشابه دیگر باشد که کشورهای عربی و آفریقایی را که از شکنندگی سیاسی یا درگیری‌های داخلی رنج می‌برند، هدف قرار می‌دهد و ازاین‌رو غیرقابل تصور نیست که برای مثال، اسرائیل کشور یمن جنوبی را به رسمیت بشناسد.

این تحلیلگر عمانی تأکید کرد: به همین دلیل من این اقدام را پیشینه‌ای خطرناک می‌بینم که باید نه‌تنها توسط سومالی بلکه توسط همه کسانی که به وحدت و ثبات ملت‌ها متعهد هستند، با آن مقابله شود.

پیچیدگی‌های داخلی سومالی و مسیر درست حل بحران

وی افزود: من درک می‌کنم که پیچیدگی‌های داخلی در سومالی وجود دارد و سومالی‌لند دهه‌هاست که خواستار استقلال است. با این حال، راه‌حل در به رسمیت شناختن یک‌جانبه توسط طرف‌های خارجی نیست، بلکه حل آن در یک گفت‌وگوی داخلی جامع، تحت نظارت آفریقا نهفته است که وحدت کشور و حقوق همه گروه‌های تشکیل‌دهنده آن را تضمین می‌کند.

ارتباط شناسایی سومالی‌لند با طرح اسکان مردم غزه

المحروقی ادامه داد: در واقع، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل با طرح اسکان مردم غزه در آنجا مرتبط است. چنین اقدامی پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت، اما اجرای آن با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است که عملاً آن را غیرممکن می‌کند.

وی اضافه کرد: آنچه که خطر به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را بیشتر می‌کند، موضوعی است که در گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی در مورد طرح اسکان مردم غزه در این منطقه در چارچوب تفاهمات پنهانی بین تل‌آویو و رهبری سومالی‌لند فاش شده است.

وی تأکید کرد: این طرح اگر حقیقت داشته باشد، نه‌تنها نقض آشکار حقوق مردم فلسطین بلکه تلاشی آشکار برای خالی کردن غزه از سکنه و تحمیل واقعیتی جدید است که در خدمت دستور کار اشغالگران اسرائیلی است.

المحروقی گفت: من معتقدم که این اقدام، در صورت ادامه، پیامدهای فاجعه‌باری در چندین سطح خواهد داشت که در وهله نخست با آوارگی اجباری فلسطینیان از سرزمینشان، رنج آن‌ها را تشدید خواهد کرد. دوم، ثبات کشورهای شاخ آفریقا را تهدید خواهد کرد، زیرا اسکان صدها هزار پناهنده در منطقه‌ای که از قبل از شکنندگی سیاسی و اقتصادی رنج می‌برد، می‌تواند تنش‌های داخلی و منطقه‌ای را شعله‌ور کند و سوم، این امر سابقه خطرناکی را در استفاده از به رسمیت شناختن سیاسی به‌عنوان ابزاری برای مهندسی جمعیتی ایجاد خواهد کرد.

موانع اجرای طرح و مخالفت‌های رسمی

وی تأکید کرد: با این حال، به‌رغم جدی بودن این اهداف، اجرای آن‌ها در عمل آسان نیست. دولت سومالی قاطعانه اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالی‌لند را رد و بر تعهد خود به تمامیت ارضی کشور و رد هرگونه پروژه‌ای که شامل آوارگی یا تغییر جمعیتی باشد، تأکید کرده است.

وی افزود: علاوه بر این، جامعه بین‌المللی، از جمله کشورهای عربی و آفریقایی، مخالفت خود را با این اقدام ابراز کرده‌اند که این خود می‌تواند مانع قابل توجهی برای اجرای چنین طرحی باشد.

هشدار به کشورهای عربی

المحروقی در پایان گفت: اما باید بگویم که رژیم صهیونیستی تنها با تأیید ضمنی کشورهای عربی عمل می‌کند و این کشورها در آینده بهای سنگینی را از نظر امنیت ملی خود خواهند پرداخت.

