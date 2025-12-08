اجرای ۱۳۲۰ برنامه همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن در استان گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «طاهره عاشوریان» مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان امروز دوشنبه، 17 آذر 1404 در نشست خبری هفته بزرگداشت مقام زن، ضمن تبریک میلاد حضرت صدیقه طاهره(س) و هفته زن و مقام مادر، این ایام را فرصتی ارزشمند برای تکریم جایگاه مادران سرزمین و بانوانی دانست که در امتداد سیره حضرت زهرا(س) به عنوان الگوی جاودانه بشریت نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه شخصیت حضرت زهرا(س) یکی از شگفتی‌های عالم خرد است، گفت: شایسته است ابعاد و شاخص‌های سیره عملی ایشان نه تنها در گستره ملی، بلکه در سطح جهانی معرفی شود.

عاشوریان ابعاد معنوی، علمی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و جهادی زندگی حضرت زهرا(س) را سرشار از درس‌های عمیق دانست و افزود: بشر امروز با فطرتی تشنه به دنبال درک چنین حقایق ناب و الهام‌بخشی است.

گرامیداشت مقام مادر؛ راهبردی برای تقویت نهاد خانواده و حل بحران جمعیت

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه توجه به مقام مادر تنها یک برنامه تشریفاتی ایام نیست، بلکه راهبردی فرهنگی برای تقویت بنیان خانواده و مقابله با بحران جمعیت است، گفت: هفته میلاد حضرت زهرا(س) فرصت بازنمایی جایگاه زنان در انقلاب اسلامی است.

وی هدف اصلی برنامه‌های هفته زن را تبیین ابعاد شخصیت حضرت زهرا(س) در حوزه‌های معنوی، علمی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی دانست و افزود: نقش محوری مادر در تربیت، خانه‌داری، همسرداری و نقش‌آفرینی اجتماعی باید برای جامعه نهادینه شود.

عاشوریان، امیدآفرینی، بهره‌گیری از مشارکت گروه‌های مردمی، برنامه‌ریزی برای حضور عموم مردم در برنامه‌ها، توجه به ظرفیت‌های بومی و محلی و تحکیم و تقویت روابط درون‌خانوادگی به‌ویژه در میان نوجوانان را از سیاست‌های هفته زن عنوان و تصریح کرد: تبیین کارآمدی الگوی «اردوی فاطمی» به‌منظور الگوسازی برای زنان امروز، تبیین نقش بی‌بدیل زنان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، ترویج ارزش نقش مادری و همسری در تحکیم بنیان خانواده و روایت نقش بانوان در افزایش صبر و استقامت محور مقاومت در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمن، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه نیز از محورهای اصلی برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن است.

وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «زن با تربیت صحیح خود کشور را آباد می‌کند»، گفت: اگر زنان انسان‌ساز از ملت‌ها گرفته شوند، ملت‌ها دچار شکست و انحطاط خواهند شد.

عاشوریان، شعار محوری هفته زن سال ۱۴۰۴ را «بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت و الگوی مقاومت» اعلام کرد و گفت: برنامه‌های این هفته از 18 تا 24 آذر در استان گیلان برگزار می‌شود.

به گفته مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان، امسال برنامه‌ها با محوریت محلات و با مشارکت خواهران بسیجی در دستگاه‌ها و نهادها تدوین شده و از ظرفیت ادارات نیز برای اجرای برنامه‌ها استفاده شده است.

وی فهرست برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن را چنین شرح داد:

برگزاری ویژه‌برنامه «بانوی باشکوه» با مخاطب عموم بانوان

رونمایی از رویداد «باهنران» در هفت رشته هنری ویژه بانوان هنرمند با مشارکت بسیج هنرمندان

معرفی و تجلیل از بانوان شاخص و تأثیرگذار استان

برگزاری رویدادهای شهرستانی و جشنواره استانی «گیلدخت» در دی‌ماه

همایش «شکوه مادری» ویژه مادران دارای سه فرزند و بیشتر

اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و برگزاری جام «شقایق مقاومت»

افتتاح مراکز کارآفرینی در شهرستان‌ها

برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی در حوزه خانواده

برگزاری همایش «مادرانه» ویژه تجلیل از بانوان پیشکسوت جهاد و شهادت

نشست «بازخوانی نقش مادر در ساختار تمدن اسلامی» با حضور بانوان نخبه

کارگاه «سبک زندگی اسلامی» با محوریت نقش مادر در تربیت نسل آینده

تجلیل از مادران بسیجی سرپرست خانوار در واحدهای صنعتی

کارگاه «مهارت‌های نوین کشاورزی» ویژه بانوان روستایی

برگزاری ایستگاه‌های صلواتی «نَفَس مادری» و «بانوی آب و آینه»

برپایی غرفه‌های «یک حس خوب» در سراسر شهرستان‌ها

دیدار با خانواده شهدای سلامت و بانوان کارگر در مجموعه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌ها

نشست بانوان نخبه و تأثیرگذار با مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در علوم پزشکی

برگزاری کارگاه‌های «بانوی خانواده‌محور» و «سبک زندگی نظام‌ساز ایرانی»

برگزاری ویزیت رایگان بانوان توسط جامعه پزشکی

نمایشگاه پوشاک و مفاخر ایرانی ویژه بانوان در همه شهرستان‌ها

اجرای پویش «من مادرم را دوست دارم» در فضای مجازی

پویش جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با محوریت نقش مادر

اجرای طرح «بازار بهشتی» با همکاری اصناف و بازاریان

رونمایی از دو مستند کوتاه درباره بانوان جهادگر گیلانی

مسابقه نگارش دل‌نوشته «برای مادر» و پویش «بوسه بر دستان مادر»

کارگاه‌های تربیت فرزند، همسرداری و ارتباط مؤمنانه با نگاه فاطمی

نشست‌های گفت‌وگو محور و دورهمی تجربه‌های مادری

اهدای بسته‌های معیشتی به مادران نیازمند

برنامه‌های گسترده ورزشی ویژه بانوان در محلات و پایگاه‌های مقاومت

«گفت‌وگوی نسل‌ها» دیدار دانش‌آموزان با مادران شهدا

دوره «گوهرشناسی و گوهرتراشی» ویژه بانوان

برگزاری نمایشگاه‌های «جانِ من» و «بانوی تمدن‌ساز» در پایگاه‌های مقاومت

عاشوریان اعلام کرد: در مجموع ۱۳۲۰ برنامه با مشارکت اقشار مختلف بسیج، دستگاه‌ها، ادارات و پایگاه‌های مقاومت خواهران در سطح استان گیلان برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با قدردانی از نقش بانوان بسیجی در برنامه‌های سال‌های گذشته گفت: خواهران ما همیشه پیش‌قدم بوده‌اند و امسال نیز در اجرای برنامه‌های مرتبط با مقام زن و مادر، درخش خواهندید.

وی در پایان ضمن قدردانی از رسانه‌ها به‌عنوان بازوی همراه و اثرگذار در پوشش برنامه‌ها، از اصحاب رسانه خواست همچون گذشته در انعکاس فعالیت‌های هفته زن حضور مؤثر داشته باشند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴