نگاهی بر رویکرد مبارزه شیخ غزال با دولت تروریستی الجولانی؛ از تحویل سلاح تا فراخوان اعتصاب

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- نام شیخ غزال غزال در دوره پس از سقوط رژیم بشار اسد در ۸ دسامبر به عنوان یکی از چهرههای برجسته مذهبی در فرقه علوی در سوریه ظهور کرد. او موضعی محتاطانه نسبت به دولت جدید الجولانی در این کشور اتخاذ کرد، اما به ویژه پس از وقایع مارس ۲۰۲۵ در سواحل سوریه، به سمت رویکردی تشدیدکننده گرایش پیدا کرد و به موضع مخالفت مطلق با دولت فعلی روی آورد.
شیخ غزال غزال به عنوان رئیس شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور، بالاترین نهاد نماینده جامعه علویان در سطوح مذهبی و اجتماعی، فعالیت میکند. در حال حاضر شیخ غزال به یکی از برجستهترین مراجع معنوی تبدیل شده است که جامعه علویان برای راهنمایی در مورد تحولات سیاسی و اجتماعی در سوریه به او مراجعه میکنند.
شیخ غزال از موضع تحویل سلاح تا فراخوان اعتصاب و درخواست کمیته حقیقت یاب بین الملل
پس از سقوط رژیم اسد در سوریه، او در مصاحبهای با عبدالله الغداوی که در یوتیوب پخش شد، گفت که تحویل سلاح توسط اعضای فرقه علوی به دستور رهبران آنها انجام میشود و این کار در ازای دریافت امنیت انجام میشود، همانطور که او گفت، با اشاره به اینکه او یکی از کسانی است که از حمل سلاح خودداری میکند، تأیید کرد که پس از سقوط رژیم اسد، چندین دیدار بین او و مقامات دولت جدید سوریه برگزار شده است.
اما مدتی بعد غزال ، موضع خود را از پذیرش مشروط دولت جدید سوریه به مخالفت و رد آشکار تغییر داد. او به ویژه از به رسمیت شناختن کمیته حقیقتیاب تشکیل شده توسط دولت برای بررسی وقایع منطقه ساحلی سوریه خودداری کرد و در یک نوار ویدیویی که در ماه ژوئیه منتشر شد، خواستار مداخله بینالمللی شد.
در این نوار، او دولت الجولانی را "یک سازمان تروریستی کامل که از یک دین تحریف شده پیروی میکند که خونریزی را مقدس میداند" توصیف کرد. غزال اظهار داشت که مرجعیت مذهبی این کمیته را نه در روز اعلام آن و نه پس از انتشار یافتههای آن به رسمیت نمیشناسد.
در بیانیه تأسیس این شورای عالی اسلامی علویان سوریه در فوریه ۲۰۲۵ که توسط باسل علی الخطیب، یک فعال سیاسی اهل استان طرطوس در غرب سوریه خوانده شد، غزال غزال به عنوان رئیس شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور منصوب شد.
طبق بیانیه تأسیس، این شورا "به عنوان چارچوبی جامع برای نمایندگی از جامعه علویان و بیان آرمانهای آنها در این مرحله مهم از تاریخ سوریه، بر اساس خواستههای جامعه" تأسیس شده است. شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور شامل دو شورا است: شورای مذهبی، به ریاست شیخ مفتی غزال غزال، که متشکل از ۱۳۰ شیخ است: ۳۰ نفر از استان طرطوس، ۳۰ نفر از استان لاذقیه، ۳۰ نفر از استان حمص، ۳۰ نفر از استان حماه و ۱۰ نفر از استانهای دمشق و ریف دمشق. این شورا به امور مذهبی میپردازد.
شورای اجرایی شامل؛ دفتر سیاسی، دفتر روابط عمومی، دفتر رسانه، دفتر اقتصادی، دفتر امداد، دفتر حقوقی، دفتر هماهنگی و دفتر آشتی تاریخی است. شیخ غزال غزال، رئیس مجلس عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور، در ماه های اخیر در زمینه جنایات مزدوران الجولانی در مناطق مختلف سوریه بیانیه های متعددی را صادر کرده است.
او در رابطه با حملات گروههای مسلح در شهر حمص که اکثر ساکنان آن علوی هستند، یک بیانیه منتشر کرد. وی اعلام کرد که سوریه به میدانی باز برای اختلافات مذهبی مبدل شده است و علویان هیچگاه بر وابستگیهای مذهبی تمرکز نکردهاند و با اداره کشور توسط اهل سنت، کردها، دروزیان و یا دیگر اقشار جامعه سوریه مخالفت نورزیدهاند.
شیخ غزال غزال در ادامه بیانیه خود گفت: «جامعه علوی به دلیل اعتقاد خود مبنی بر مشروعیت دولت، سلاحهای خود را تسلیم کرد. اما پس از آن خود را تحت مدیریت یک حکومت دوفاکتوی تروریست، تکفیری، مذهبگرا و انحصارطلب دیدند.» وی افزود: «حکومت انتقالی در سیاست خود از اهل سنت به عنوان یک ابزار استفاده میکند. هر بار که صدایی با درخواست عدالت یا محکوم کردن ظلم طنینانداز شود، به گفتمان نفرت متوسل میشود».
شیخ غزال در واکنش به جنایات دولت الجولانی در سوریه بارها در قالب پیام هایی خشم و انزجار جامعه سوری را نسبت به این وقایع اعلام کرده است:
غزال غزال در پیامی ویدئویی پیش از این اعلام کرد که کشتار، آوارگی و بازداشتهای بی دلیل همچنان ادامه دارد و هزاران بازداشت شده که بدون اتهام و محاکمه ناپدید شدهاند هنوز آزاد نشدهاند و سرنوشت مفقودان و ربوده شدگان نیز مشخص نشده است.
شیخ غزال تصریح کرد: ما خواستار تعیین نقشه راهی سیاسی و جدول زمانی واضح و سریع برای تشکیل آنچه که به عنوان حکومت انتقالی شناخته میشود، هستیم مشروط به اینکه این امر تحت نظارت مستقیم جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به منظور نظارت بر اجرای قانون اساسی مطابق با معیارها و استانداردهای بین المللی عادلانه، قانونی و شفاف باشد که از حقوق ما دفاع کند و نه اینکه سندی تحمیلی به ما باشد. وی خطاب به علویهای سوریه گفت: این آرمان ما است و با تهدید و تطمیع و ارعاب از آن دست نخواهیم کشید.
رئیس شورای عالی اسلامی علوی در سوریه و خارج از کشور پیش تر خواستار حمایت بین المللی از غیرنظامیان بی گناه، تشکیل کمیته مستقل بین المللی حقیقت یاب و فعال کردن نقش سازمانهای بین المللی بشردوستانه در مورد جنایات حکومت موقت این کشور علیه علویان شده بود.
در روزهای اخیر نیز رئیس مجلس اعلای اسلامی علوی طی یک دعوت سراسری اعلام کرد؛ به مدت پنج روز اعتصاب سراسری به عنوان یک واکنش مسالمت آمیز نسبت به وضعیت موجود اعلام میکنیم و از خانههایمان بیرون نخواهیم آمد.
در پی تحولات اخیر سوریه، شیخ غزال غزال، رئیس مجلس اعلای اسلامی علویان، از اعتصاب سراسری پنج روزه خبر داد. او اعلام کرد که این اعتصاب از هشتم تا دوازدهم ماه جاری ادامه خواهد داشت و معترضان در این مدت بهعنوان یک واکنش مسالمتآمیز به شرایط کنونی از خانههای خود خارج نخواهند شد.
شیخ غزال در توضیح این تصمیم گفت که انتظار میرفت «روز سقوط»، روز پایان استبداد باشد، اما آنچه رخ داده «سقوط باقیمانده وطن» بوده است؛ آن هم زیر شعار «آزادی » او افزود که برخی تلاش میکنند مردم را وادار کنند تا «بهزور، جایگزینی یک حکومت ستمگر با حکومتی ستمگرتر» را جشن بگیرند.
شیخ غزال ادامه داد آنها دستگیر، کشته، سلاخی، آدمربایی و سوزاندن و اکنون معیشت ما را با اخراج، انتقال، ظلم و ارعاب تهدید میکنند تا ما را مجبور به شرکت در جشنهایی کنند که بر اساس خون و رنج ما ساخته شده است.
پیش از این نیز، شیخ غزال غزال اعلام کرده بود ما هرگز یک امارت اسلامی سیاسی متمرکز را که بر اساس هویتمان ما را ذبح کند، نخواهیم پذیرفت. او در گفتوگو با شبکه المیادین، افزوده بود که «هرگونه تجاوزی که به جامعه علویها وارد شود، بیپاسخ نخواهد ماند و در برابر آن سکوت نخواهند کرد.»
با شدت گرفتن اقدامات فرقه گرایانه دولت الجولانی در سوریه تحرکات اخیر شیعیان سوریه اهم از اعلام موجودیت گروه های مقاومت و بیانیه های شیخ غزال از خارج سوریه برای دعوت به فراخوان سراسری می تواند زمینه ساز تحولات بزرگی در سوریه باشد و اشغالگران صهیونیستی را در مناطق جنوبی سوریه با چالش جدی روبرو نماید.
