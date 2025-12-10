به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در برنامه «صدای سیاست آلاباما» مجموعهای از مناقشات در حوزه آزادی بیان، آزادی مذهبی و مشکلات اقتصادی، که طی هفتههای اخیر به محور اصلی گفتوگوهای سیاسی این ایالت تبدیل شده، مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش نخست، تعلیق ناگهانی دو نشریه دانشجویی دانشگاه آلاباما مورد انتقاد قرار گرفت. این دو نشریه با هدف بازتاب دیدگاههای زنان و دانشجویان آفریقاییتبار منتشر میشدند. کارشناسان برنامه اقدام دانشگاه را محدودکننده و ناقض آزادی مطبوعات دانشجویی توصیف کردند و هشدار دادند که این تصمیم «پیامی نگرانکننده درباره شکنندگی فعالیت رسانهای دانشجویان» ارسال میکند.
در ادامه، مواضع اخیر سناتور جمهوریخواه تامی تابرویل نیز مورد بررسی قرار گرفت. او در گفتوگویی با وبگاه بریتبارت از لغو فیلیباستر در سنا حمایت کرده و خواستار اعمال محدودیتهای مهاجرتی علیه کشورهای عمدتا مسلمان شده بود. تحلیلگران این رویکرد را ترویج «گفتمان تبعیض مذهبی» دانستند و تأکید کردند که همصدایی بخشی از جمهوریخواهان با چنین ادبیاتی، زمینهساز تقویت بیگانههراسی در جامعه است.
پرونده جنجالی دیگری که در این برنامه مطرح شد، تصمیم کمیسیون برنامهریزی و شهرسازی هوور برای جلوگیری از انتقال «آکادمی اسلامی آلاباما» به یک ساختمان خالی بود. این تصمیم با واکنشهای گسترده روبهرو شد زیرا شماری از مخالفان با طرح ادعاهای ضداسلامی و مقایسههای تحریکآمیز، مخالفت خود را اعلام کرده بودند. کارشناسان برنامه این رفتار را «نمونهای آشکار از استفاده تبعیضآمیز از قوانین شهری» ارزیابی کردند.
در بخش پایانی برنامه، تضعیف «رویای آمریکایی» موضوعی دانسته شد که همه این بحرانها را به هم پیوند میدهد. گزارشها نشان میدهد بسیاری از آمریکاییها دیگر باور ندارند تلاش و کار سخت به بهبود کیفیت زندگی منجر میشود. کارشناسان تأکید کردند که کاهش حمایتهای ساختاری از طبقات متوسط و جوانان، از جمله آموزش مقرونبهصرفه، دستمزد مناسب و فرصتهای شغلی، به کاهش امید اجتماعی انجامیده است.
برنامه با این پیام به پایان رسید که مناقشات مربوط به آزادی بیان، آزادی مذهبی و عدالت اقتصادی، آینده آلاباما و آمریکا را شکل خواهد داد.
**************
پایان پیام/ 345